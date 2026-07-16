Convocato un nuovo Consiglio comunale a Cerreto Guidi

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E’ convocato per Lunedì 20 luglio, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sei gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

 

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci- Approvazione ai sensi degli ARTT: 19 e 23 della LRT 65/2014 e della LRT 10/2010;

3.     Convenzione tra la Regione Toscana, i Comuni di Altopascio, Larciano, Ponte Buggianese, Fucecchio, Cerreto Guidi, Chiesina Uzzanese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme e Lamporecchio relativa ad alcune attività inerenti la gestione del sistema delle riserve naturali regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla ed accordo di collaborazione con il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ai sensi dell’ART 15 della L. 241/1990 per il coordinamento delle attività di reciproca competenza. Approvazione schema di convenzione;

4.     Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano in favore di interventi in materia di inclusione turistica;

5.     Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Italiano su discarica a cielo aperto nel piazzale del cimitero del capoluogo;

6.     Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale N.120 del 06/07/2026 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio, al DUP 2026-2028 ed alla nota integrativa 2026-2028”.

 

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