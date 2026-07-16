Detenuto trovato morto nel carcere di Lucca, secondo decesso in due giorni

Un detenuto di origine marocchina, di età compresa tra i 35 e i 40 anni, è stato trovato morto nella mattinata di oggi all'interno del carcere di Lucca. Il corpo è stato rinvenuto durante il consueto giro di controllo effettuato dagli agenti della polizia penitenziaria. Le prime ipotesi indirizzano verso un malore, anche se saranno gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria a chiarire le cause del decesso.

Sull'episodio è intervenuto Francesco Oliviero, segretario nazionale per la Toscana del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).

"Questa è l'ennesima morte all'interno di un istituto penitenziario. Le cause di questo decesso sembrerebbero naturali ma ci sarà sicuramente un'autopsia disposta per fare piena luce sulle cause del decesso" ha dichiarato Oliviero.

Quello registrato oggi è il secondo decesso in due giorni nel penitenziario lucchese. Nella giornata di ieri, infatti, un detenuto di 23 anni era stato trovato morto: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un suicidio. Le indagini sono in corso per accertare con precisione le circostanze di entrambi gli episodi

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