Emergenza caldo a Pisa, rafforzati gli interventi a sostegno delle persone senza dimora

Con l’alzarsi delle temperature, aumenta l’attenzione e l’assistenza verso le persone più fragili senza fissa dimora: il centro diurno climatizzato a disposizione nelle ore più calde; un servizio di trasporto per accompagnare le persone che si trovino in situazione di difficoltà al centro diurno; aumentata la distribuzione di acqua fresca e tè freddo durante le uscite degli operatori in strada; un numero maggiore di docce a disposizione nel centro diurno. Sono queste le principali misure messe in campo dal Comune di Pisa per affrontare l'emergenza caldo e tutelare le persone senza dimora, messe in atto attraverso il servizio Unità di Strada e il progetto Homeless.

«Le ondate di calore rappresentano un rischio concreto per chi vive in strada e non dispone di luoghi adeguati dove proteggersi – dichiara l'assessore alle politiche socio-sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno. Per questo, come ogni anno, abbiamo rafforzato gli interventi previsti dal piano estivo, aumentando la distribuzione di acqua e bevande fresche, mettendo a disposizione spazi climatizzati e potenziando il servizio docce del centro diurno. L'obiettivo è offrire risposte immediate ai bisogni essenziali grazie al lavoro dell'Unità di Strada e della rete del Terzo settore. Ogni anno l'Unità di Strada raggiunge tra le 600 e le 800 persone: un servizio di prossimità fondamentale che intercetta situazioni di grave marginalità, costruisce percorsi di presa in carico insieme ai servizi sociali e raggiunge chi, molto spesso, non si rivolgerebbe spontaneamente ai servizi».

L'Unità di Strada mantiene regolarmente le proprie uscite quotidiane al mattino, al pomeriggio e alla sera, ad eccezione del mercoledì sera, mentre il presidio di piazza Vittorio Emanuele II continua a garantire l'accoglienza tutti i pomeriggi della settimana. Oltre alla distribuzione del materiale informativo sui servizi a bassa soglia presenti sul territorio, durante il periodo estivo, e in particolare nelle giornate caratterizzate da temperature più elevate, viene intensificata la distribuzione di acqua fresca e tè freddo. Prosegue inoltre la consegna di indumenti intimi, particolarmente richiesti nei mesi più caldi, resa possibile anche grazie alle numerose donazioni ricevute.

Come servizio aggiuntivo, è stata introdotta la possibilità per gli operatori di strada di accompagnare, con un servizio di trasporto specifico, gli utenti che nelle ore più calde si trovino in situazione più critica, al centro diurno di via Conte Fazio, dotato di aria condizionata, dove è possibile sostare durante le ore più calde della giornata, usufruire di bevande fresche e di un servizio docce potenziato per rispondere alle maggiori esigenze del periodo estivo. La struttura, aperta anche nelle ore pomeridiane, consente la permanenza degli utenti fino alle 18.30.

Prosegue inoltre il raccordo con i servizi sociali comunali per favorire l'accoglienza delle persone che arrivano sul territorio in condizioni di particolare vulnerabilità, così come il monitoraggio delle situazioni di marginalità e dipendenza nelle aree cittadine maggiormente interessate. Rimane invariata anche la distribuzione serale dei pasti.

L'Unità di Strada è uno dei servizi del progetto Homeless, il sistema di interventi promosso dal Comune di Pisa insieme alla rete del Terzo settore per garantire accoglienza, orientamento e presa in carico delle persone senza dimora. Il progetto integra servizi di accoglienza notturna e diurna, ascolto e orientamento, distribuzione dei pasti, servizi di igiene personale, accompagnamento ai servizi sanitari e sociali e interventi di prossimità sul territorio. Cuore del sistema è il Centro di Porta a Mare, in via Conte Fazio, che ospita l'asilo notturno, aperto 365 giorni l'anno, il centro diurno e lo sportello d'ascolto. La rete comprende inoltre Binario Zero, lo spazio polivalente all'interno della stazione di Pisa San Rossore dedicato all'accoglienza, all'orientamento e alla presa in carico delle persone in condizioni di grave marginalità.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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