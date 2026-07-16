Empoli Europa, i prossimi concerti della rassegna targata Harmonia

Prosegue la terza edizione della rassegna "Empoli Europa Musica e Danza" dell'associazione Harmonia. Di seguito i prossimi concerti in città:

Lunedì 20 luglio ore 21

Piazza della Vittoria

Concerto della

LATYMER SCHOOL

ORCHESTRA GIOVANILE DI 45 elementi London (GB)

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

Martedì 28 luglio ore 21

GREENWICH YOUTH BAND jazz band di

28 elementi, Greenwich GB

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

Mercoledì 29 luglio ore 21

ENGELHOLM MARCHING BAND di 75

elementi, Engelholm Svezia

Con interventi di danza a cura dell’Art de la Danse

CONCERTO di chiusura di EMPOLI EUROPA 2026

Sabato 29 agosto ore 21,15

DUGTRIO piano, basso, batteria di Empoli

"Dopo i successi dell’edizione 2024 e 2025, la IIIa edizione 2026 è ancora più ricca di cori e orchestre giovanili prevenienti dall’Europa e in particolare da Regno Unito e Svezia" spiegano da Harmonia. "La formula di integrazione con la nostra sezione danza dell’Art de la Danse ha creato le condizioni per favorire ancora di più questo scambio di esperienze e la ricchezza degli eventi. L’ Associazione riconosciuta Harmonia musica e danza intrattiene da molti anni rapporti di collaborazione e di scambio con molti cori e orchestre anche giovanili di Regno Unito, Germania, Belgio, Svizzera, che ci permettono di valorizzare il nostro territorio a vantaggio della comunità empolese, dello scambio di esperienze e apertura verso collaborazioni così importanti in questo periodo. A questo proposito Il Comune di Empoli e l’Assessore alla Cultura hanno sempre mostrato attenzione a questa importante iniziativa, contribuendo attivamente al buon esito del ciclo". Ingresso gratuito.

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