Empoli Jazz Festival, Sergio Cammariere e Peppe Barra in piazza Farinata

Ritornano gli appuntamenti con il grande jazz con artisti di fama nazionale: Sergio Cammariere Band lunedì 20 luglio e Peppe Barra Medit Orchestra diretta da Angelo Valori lunedì 27 luglio. L'Empoli Jazz Festival, XVIII^ edizione, si prepara agli eventi di punta in programma nelle prossime settimane.

I CONCERTI - Lunedì 20 luglio ore 21.00 appuntamento da non perdere nella centralissima piazza Farinata degli Uberti (ingresso da Canto Ghibellino) con la Sergio Cammariere Band impegnata nel tour La pioggia che non cade mai

Sergio Cammariere - pianoforte e voce

Roberto Gervasi - fisarmonica

Giovanna Famulari - violoncello

Daniele Tittarelli - sax soprano

Luca Bulgarelli - contrabbasso

Michele Santoleri - batteria

"La pioggia che non cade mai" è l'acclamato album del cantautore e pianista italiano Sergio Cammariere. Il disco fonde canzone d'autore, jazz e sonorità latin, proponendo testi che evocano atmosfere intime ed emozionanti in collaborazione con Roberto Kunstler (pubblicato da Jando Music / Grandeangelo srl / Aldo Mercurio)



Sul palco, insieme ai musicisti che da sempre lo accompagnano — Michele Snatoleri alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax soprano, Roberto Gervasi alla fisarmonica. L’artista ripercorrerà alcuni dei suoi brani più noti e presenterà anche composizioni strumentali tratte dai suoi lavori in piano solo. In questi momenti si aggiungerà il violoncello di Giovanna Famulari, musicista di grande sensibilità che collabora con lui da quattro anni. Sergio Cammariere torna dal vivo con un concerto intenso e raffinato, capace di attraversare oltre vent’anni di carriera tra canzoni amate, nuove composizioni e atmosfere inconfondibili.Sul palco, insieme ai musicisti che da sempre lo accompagnano — Michele Snatoleri alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax soprano, Roberto Gervasi alla fisarmonica. L’artista ripercorrerà alcuni dei suoi brani più noti e presenterà anche composizioni strumentali tratte dai suoi lavori in piano solo. In questi momenti si aggiungerà il violoncello di Giovanna Famulari, musicista di grande sensibilità che collabora con lui da quattro anni. Accanto ai brani più amati, troveranno spazio anche alcune delle ultime creazioni raccolte nell’album “La pioggia che non cade mai”, pubblicato il 28 novembre 2025 e da cui prende il nome il nuovo tour 2026. Uno spettacolo che riflette pienamente l’anima musicale di Sergio Cammariere: poesia, eleganza, suggestioni jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live di calde atmosfere bossanova.

L'Opening Act del concerto di Cammariere è affidato al Daniel Karlsson Trio

Daniel Karlsson - piano

Christian Spering - contrabbasso

Fredrik Rundqvist - batteria

Pianista svedese nato nel 1973, Daniel Karlsson è una figura di rilievo del jazz scandinavo contemporaneo. Hha collaborato con colleghi quali Magnus Öström, Till Brönner, Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Palle Danielsson, Jon Christensen.

Nel suo stile pianistico – sviluppato principalmente in trio assieme ai fedeli Christian Spering al contrabbasso e Fredrik Rundqvist alla batteria – alla tipica trasparenza nordica abbina un profilo più energico ed urbano. Le referenze vanno da colleghi come Esbjörn Svensson e Bobo Stenson al jazz elettrico, fino a suggestioni groovy, pop ed elettroniche. Una scrittura molto riconoscibile la sua: sono spesso semplici motivi melodici, poi sviluppati dal punto di vista ritmico e armonico, che danno il via all’improvvisazione.

Daniel Karlsson ha plasmato un idioma basato su un serrato interplay, su dinamiche marcate e su un forte equilibrio tra composizione e improvvisazione. In produzioni recenti, come nell’album Sorry Boss del 2023, il pianista svedese ha ancor maggiormente enfatizzato l’ibridazione con altri generi, confermandosi musicista capace di coniugare ricerca sonora e accessibilità di linguaggio.

Lunedì 27 luglio si ritorna in piazza Farinata degli Uberti (ingresso da Canto Ghibellino) alle 21.30 per il concerto di Peppe Barra con Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Il titolo è già un programma: “Napoli, l’anima e il suono. Un racconto per Orchestra”

Più che una semplice antologia di canti popolari, questo concerto è un viaggio nella memoria viva di Napoli, un percorso che dalle villanelle cinquecentesche e dal repertorio barocco conduce fino ai classici moderni del repertorio di Peppe Barra. Dalle villanelle antiche ai grandi classici della tradizione napoletana.

Al centro, la figura straordinaria di Peppe Barra, interprete unico nel panorama italiano, capace di trasformare ogni brano in un’esperienza teatrale, emotiva e profondamente contemporanea.

La sua voce, in equilibrio tra canto e racconto, restituisce la forza drammatica e poetica della tradizione partenopea, mescolando sacro e profano, ironia e malinconia. Attraverso arrangiamenti moderni e la collaborazione con la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, la contaminazione diventa linguaggio: strumenti classici e sonorità contemporanee si intrecciano, restituendo nuova linfa a materiali antichi.