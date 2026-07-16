Fa tappa a Empoli la 'Marcia Francescana Toscana delle Famiglie'

La diciottesima “Marcia Francescana Toscana delle Famiglie” farà tappa a Empoli. Un pellegrinaggio penitenziale che si tiene ogni anno negli ultimissimi giorni di luglio per terminare in Porziuncola ad Assisi, il 2 di agosto, in occasione dell’anniversario del Perdono di San Francesco.

Si tratta del rinnovo di un’indulgenza plenaria che il Santo ottenne da Papa Onorio III nel 1216, come dono per tutti i fratelli di allora e di oggi. Anche Papa Francesco, in una delle sue visite a Santa Maria degli Angeli il 4 agosto 2016, disse: "Il perdono di cui san Francesco si è fatto “canale” qui alla Porziuncola continua a “generare paradiso” ancora dopo otto secoli. Offrire la testimonianza della misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi: il mondo ha bisogno di perdono".

Le Pastorali Francescane d’Italia, ciascuna con un proprio gruppo di famiglie, organizzano il pellegrinaggio nella propria regione ed il ritrovo finale è in Porziuncola il 2 agosto e alla Messa ad Assisi il 3. Anche i giovani partecipano da ogni regione ad un’iniziativa a loro dedicata nello stesso periodo dell’anno. La Marcia dei Giovani, che è un po’ più lunga e segue un percorso diverso da quella delle famiglie, a cui poi si riunirà ad Assisi, è un cammino del corpo e dell’anima, un viaggio nella Bellezza e nella condivisione che va oltre la fatica e gli imprevisti, con lo sguardo fisso alla Porziuncola.

Il pellegrinaggio delle famiglie è un’esperienza unica, essenziale, da vivere insieme con gioia, tanto spirito di adattamento e tanta voglia di condividere, pregare e… giocare. Condivisione e fraternità sono le nostre parole d’ordine!

Motto di tutte le marce, familiari e dei giovani, per quest’anno è Respira la Vita.

Il 29 luglio la XVIII marcia familiare toscana partirà da Empoli: la mattina, ritrovo alla chiesa di San Giovanni Evangelista per formare il gruppo e celebrare la Messa. Poi, sorpresa ed affidamento! La giornata non viene mai subito pienamente svelata ma rivelata via via ai partecipanti (140), con la certezza che ciò di cui abbiamo davvero bisogno arriva sempre. L’unica certezza che i marciatori per quel giorno avranno è che con l’aiuto anche del Comune di Empoli le vere necessità del vivere quotidiano di ognuno saranno soddisfatte!

Ad attendere i partecipanti in un luogo ed orario ancora da rivelare ci saranno alcuni rappresentanti della Giunta comunale, per un festoso saluto.

La marcia toscana continuerà poi nei giorni successivi per portare il messaggio di San Francesco, antico e sempre moderno: siamo amati profondamente, respiriamo la vita con pienezza in ogni istante, camminiamo insieme incontro alla misericordia e all’amore di Dio.

Fonte: Ufficio Stampa

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