Torna il Festival lirico di San Gimignano: il programma della 91esima edizione

San Gimignano torna ad accogliere il Festival lirico, giunto alla novantunesima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio con oltre venti appuntamenti dedicati all’opera e alla musica che coinvolgeranno per la prima volta anche i più piccoli. Finanziato dall’amministrazione comunale di San Gimignano e gestito da Modigliani Produzioni, il Festival si presenta quest’anno con una formula rinnovata e diffusa, pensata per far incontrare la lirica con il tessuto urbano, la comunità e le nuove generazioni.

Il cartellone proporrà concerti lirici, esibizioni teatral-musicali, convegni, laboratori per bambini, cene e flash mob dedicati al mondo dell’opera, oltre ad alcune iniziative a sorpresa che saranno annunciate attraverso il sito www.sangimignanofestival.it e canali social. Il Festival sarà diffuso tra Musei, Chiese, logge e sale storiche che diventeranno suggestivi palcoscenici. Ogni spettacolo prevede una parte narrata che sarà replicata in lingua inglese. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con la sola eccezione della “Suor Angelica” che chiuderà il Festival.

Festival lirico San Gimignano, Il programma

Da martedì 21 a martedì 28 luglio, dalle 17 presso la Sala della Cancelleria, sarà proposto ogni giorno un laboratorio lirico bilingue rivolto ai bambini e ai ragazzi under 14. Sotto la guida di Francesca Mercadante, i partecipanti potranno avvicinarsi all’opera attraverso racconti, giochi e piccoli esperimenti musicali. Mercoledì 22 luglio alle ore 21.30, in Piazza Duomo, sarà protagonista il Duo Baldo, formazione di fama internazionale capace di alternare virtuosismo musicale e scenette esilaranti che sarà affiancato dal soprano Maria Luigia Borsi. Giovedì 23 luglio alle ore 17.30 e alle ore 22, presso il Museo San Lorenzo, saliranno sul palco la flautista friulana Luisa Sello e la pianista livornese Alessandra Dezzi, impegnate in un programma dedicato alle più celebri pagine della tradizione lirica, mentre venerdì 24 luglio alle ore 17.30 e alle ore 22 presso il Museo San Lorenzo il Festival accoglierà il debutto del pianista Giacomo Innocenti, vincitore del primo premio assoluto al concorso riservato ai migliori laureati dei conservatori italiani.

L’appuntamento di sabato 25 luglio alle ore 17 sarà dedicato a “Suor Angelica” con un convegno che riunirà al Museo San Lorenzo in Ponte personalità ed esperti del mondo musicale. L’incontro sarà coordinato dal musicista e teologo Franco Silvestri e vedrà la partecipazione del Maestro Stefano Cencetti, del dottor Giulio Guazzini e del Maestro Alessandro D’Agostini. Al termine della giornata sarà proposto un gala interamente dedicato a Giacomo Puccini. Domenica 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza Duomo il Festival renderà omaggio alle grandi dive della lirica con uno spettacolo affidato al soprano Donatella De Luca e al mezzosoprano Elena Antonini, mentre lunedì 27 luglio alle 17.30 alle 21.30 in Piazza Duomo sarà la volta di “Sillabe di lirica”, format nel quale il direttore artistico del Festival Lirico di San Gimignano, Mario Menicagli, racconterà “La traviata” attraverso uno spettacolo brillante che lo vedrà protagonista anche al pianoforte e in un’inedita veste di cantante pop. La versione pomeridiana in lingua inglese sarà curata da Paolo Noseda.

Il 91esimo Festival Lirico si concluderà mercoledì 29 luglio alle ore 21 con la quinta edizione di “Suor Angelica” rappresentata nella suggestiva Pieve di Cellole, nella campagna di San Gimignano, che Giacomo Puccini scelse come ambientazione scenografica dell’Opera. A dirigere l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli sarà Mario Menicagli, direttore artistico del Festival Lirico di San Gimignano. La regia sarà affidata a Nicola Fanucchi e i costumi saranno curati da Ilaria Giossi. Il cast riunirà giovani interpreti di alto livello, fra cui il soprano Marta Leung Kwing Chung nel ruolo della protagonista e il mezzosoprano Anna Pennisi nei panni della Zia Principessa. La rappresentazione dell’opera pucciniana nella Pieve di Cellole richiama ogni anno il legame storico e artistico fra il territorio e il capolavoro lirico regalando al pubblico un’esperienza immersiva.

Il sottotitolo scelto per questa edizione, “Road to San Domenico”, anticipa il percorso che l’amministrazione comunale intende sviluppare insieme a Opera Laboratori nel 2027, quando il Festival potrà trovare spazio anche nella nuova struttura che nascerà all’interno dell’ex carcere di San Domenico.

Info e biglietti. Il programma completo è pubblicato sul sito www.sangimignanofestival.it. I biglietti per “Suor Angelica” del 29 luglio sono disponibili sulla piattaforma LiveTicket e presso la Pro Loco di San Gimignano, in Piazza Duomo. Per informazioni, è possibile contattare il numero 393-9397733.

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