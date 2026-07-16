Focaccia in padella con pomodorini e olive

Buongiorno oggi ringrazio Francesco per la ricetta della Focaccia con pomodirini e olive cotta in padella. Per chi non vuole rinunciare a fare una buona schiacciata ma a non utilizzare il forno, soprattuto adesso che è estate e le temperature di questo periodo sono molto alte, può farlo.

Francesco per condire la schiacciata ha utilizzato i pomodorini e le olive, ma voi potete farcirla come più vi piace.

La farina Tipo 2: conosciuta anche come farina “semi-integrale” è una farina caratterizzata da granuli di grosse dimensioni e un maggiore quantitativo di componenti fibrose e germe del seme rispetto alle altre farine. E' ricca di fibre e sali minerali. È ideale per pane casereccio, pizze a lunga lievitazione e focacce dal sapore rustico. Si presta inoltre per dolci da forno come crostate e biscotti, garantendo un'ottima digeribilità.

Per quanto riguarda la bevanda vegetale: soia, mandorle, avena, cocco, riso ecc.. se volete saperne di più qual'è meglio utilizzare nelle varie preparazione di panificazione o per dolci lascio due link, dove potete curiosare:

https://www.naturalvegando.it/bevanda-vegetale-dolci/

https://www.dissapore.com/cucina/latte-vegetale-quale-scegliere-in-base-alle-ricette-da-preparare/

Focaccia in padella

Ingredienti per una padella di 24 cm di diametro circa

Per l’impasto

300 gr di farina tipo 2

150 gr di patate

120 ml di acqua tiepida

60 ml di bevanda vegetale non zuccherata

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaino di sale

Per il condimento:

pomodorini q.b.

olive taggiasche q.b.

origano secco q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale grosso q.b.

Preparazione

Per prima cosa lessate le patate e schiacciatele, quando sono ancora tiepide, con una forchetta o con uno schiacciapatate; raccoglietele in una ciotola capiente e unitevi la farina, il lievito e lo zucchero. Incorporate poi i liquidi e quando comincerà a formarsi l’impasto, aggiungete anche il sale. Lavorate bene il composto fino a ottenere un panetto morbido ed elastico, che andrete a stendere con le mani unte all’interno di padella antiaderente. Coprite la superficie della focaccia con i pomodorini tagliati a metà, le olive e l’origano secco. Condite con un pizzico di sale grosso e cuocete con coperchio per 18 minuti circa a fiamma molto bassa. Poi togliete il coperchio e proseguite la cottura per altri 5-6 minuti. Lasciate intiepidire la vostra focaccia prima di servirla.

Francesco

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