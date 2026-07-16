Focaccia in padella con pomodorini e olive

Buongiorno oggi ringrazio Francesco per la ricetta della Focaccia con pomodirini e olive cotta in padella. Per chi non vuole rinunciare a fare una buona schiacciata ma a non utilizzare il forno, soprattuto adesso che è estate e le temperature di questo periodo sono molto alte, può farlo.
Francesco per condire la schiacciata ha utilizzato i pomodorini e le olive, ma voi potete farcirla come più vi piace.
La farina Tipo 2: conosciuta anche come farina “semi-integrale” è una farina caratterizzata da granuli di grosse dimensioni e un maggiore quantitativo di componenti fibrose e germe del seme rispetto alle altre farine. E' ricca di fibre e sali minerali. È ideale per pane casereccio, pizze a lunga lievitazione e focacce dal sapore rustico. Si presta inoltre per dolci da forno come crostate e biscotti, garantendo un'ottima digeribilità.
Per quanto riguarda la bevanda vegetale: soia, mandorle, avena, cocco, riso ecc.. se volete saperne di più qual'è meglio utilizzare nelle varie preparazione di panificazione o per dolci lascio due link, dove potete curiosare:
https://www.naturalvegando.it/bevanda-vegetale-dolci/
https://www.dissapore.com/cucina/latte-vegetale-quale-scegliere-in-base-alle-ricette-da-preparare/
Focaccia in padella
Ingredienti per una padella di 24 cm di diametro circa
Per l’impasto
300 gr di farina tipo 2
150 gr di patate
120 ml di acqua tiepida
60 ml di bevanda vegetale non zuccherata
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di sale
Per il condimento:
pomodorini q.b.
olive taggiasche q.b.
origano secco q.b.
olio extravergine di oliva q.b.
sale grosso q.b.
Preparazione
Per prima cosa lessate le patate e schiacciatele, quando sono ancora tiepide, con una forchetta o con uno schiacciapatate; raccoglietele in una ciotola capiente e unitevi la farina, il lievito e lo zucchero. Incorporate poi i liquidi e quando comincerà a formarsi l’impasto, aggiungete anche il sale. Lavorate bene il composto fino a ottenere un panetto morbido ed elastico, che andrete a stendere con le mani unte all’interno di padella antiaderente. Coprite la superficie della focaccia con i pomodorini tagliati a metà, le olive e l’origano secco. Condite con un pizzico di sale grosso e cuocete con coperchio per 18 minuti circa a fiamma molto bassa. Poi togliete il coperchio e proseguite la cottura per altri 5-6 minuti. Lasciate intiepidire la vostra focaccia prima di servirla.
Francesco
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