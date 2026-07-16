Fucecchio, la Lega torna a chiedere la Tenenza dei Carabinieri: "Serve un presidio dedicato al territorio"

La Lega Toscana Salvini Premier rilancia la richiesta di realizzare una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio e di riportare la gestione della Polizia municipale direttamente sotto il controllo del Comune, superando l’attuale gestione associata nell’ambito dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.

A ribadirlo Marco Cordone, segretario della sezione Lega Fucecchio-Cerreto Guidi, dopo la manifestazione organizzata il 15 luglio in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale. Durante l’iniziativa il partito ha incontrato i cittadini per presentare le proprie proposte sui temi della sicurezza, tra cui anche la realizzazione di un Centro per i rimpatri (CPR) in Toscana.

"Con la manifestazione di ieri 15 luglio a Fucecchio, abbiamo chiesto nuovamente all'Amministrazione comunale di realizzare la Tenenza dei Carabinieri di concerto con le alte gerarchie dell'Arma e abbiamo chiesto anche che la gestione della Polizia municipale torni in capo al Comune di Fucecchio ed esca dalla gestione associata dell'Unione. Molti cittadini sono con noi" ha dichiarato Cordone.

Secondo il segretario locale della Lega, la richiesta della caserma rappresenta una necessità legata alle caratteristiche del territorio, anche alla luce delle recenti operazioni delle forze dell’ordine nelle colline delle Cerbaie contro lo spaccio di droga.

"Dopo le brillanti operazioni anche di questi giorni dell'Arma dei Carabinieri, cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti, nelle colline delle Cerbaie, operazioni di forte contrasto allo spaccio della droga ed agli spacciatori, siamo ancora più convinti che la realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio permetterebbe di avere un contingente di militi dell'Arma dedicato solo al territorio del Comune di Fucecchio" ha spiegato Cordone.

La Lega sostiene da anni l’ipotesi di destinare alla nuova struttura la palazzina Landini Marchiani. Cordone ha ricordato che, secondo quanto riportato nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, sarebbe in corso una verifica sulla possibilità di procedere alla permuta degli immobili tra Comune e Agenzia del Demanio, in accordo con l’Arma dei Carabinieri.

"Sono 7 anni che chiediamo la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio e abbiamo sempre sostenuto che la palazzina Landini Marchiani è adatta ad ospitare questa importante struttura" ha aggiunto.

Sul fronte della Polizia municipale, la Lega chiede invece un maggiore coinvolgimento diretto dell’amministrazione comunale, sostenendo che la gestione associata abbia comportato una riduzione degli organici disponibili per il controllo del territorio.

"Riteniamo che il Comune si debba riappropriare in toto della Funzione, oggi gestita dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa perché riteniamo che ci sia stato un ridimensionamento degli organici degli Agenti con tale gestione associata; siamo dell'idea che occorra più Polizia locale per il controllo del territorio" ha affermato Cordone.

La Lega, pur non avendo rappresentanti in Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 2024, rivendica una presenza costante sul territorio e annuncia di voler proseguire il confronto con l’amministrazione.

"Costruttivamente ancora una volta, anche se a questo giro non siamo in Consiglio comunale, attendiamo risposte dall'Amministrazione come Forza politica costantemente presente sul territorio" ha concluso Cordone.

Notizie correlate