A Fucecchio Matilde Matteoli è l'unica diplomata donna in Manutenzione e Assistenza Tecnica

Nell'immaginario collettivo il mondo dei torni e della saldatura sono stati per decenni un affare esclusivamente maschile. Ma le cose stanno cambiando radicalmente. A dimostrarlo è la storia di Matilde Matteoli, l'unica ragazza a conseguire il diploma all'Indirizzo Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica presso l' Istituto superiore A.Checchi di Fucecchio.

La sua non è solo una storia di emancipazione, ma un racconto di autentica passione per i motori e per l'innovazione tecnologica. La scelta di intraprendere un percorso tecnico-professionale spesso spaventa, soprattutto quando ci si trova a essere l'unica presenza femminile in classi formate da decine di ragazzi.

"All'inizio c'era un po' di scetticismo", racconta Matilde. "Guardavano al mio percorso con curiosità. Ma ho sempre creduto che la competenza non abbia genere. Quando dimostri di saper usare un calibro o di saper usare una saldatrice ad arco elettrico, il rispetto diventa reciproco. Spero di essere la prima di una lunga serie", conclude. "Il mio sogno è formarmi al meglio per imparare a manovrare grandi impianti a vapore”. L'auspicio è che storie come questa ispirino sempre più giovani a seguire le proprie inclinazioni, superando ogni barriera di genere.

Notizie correlate