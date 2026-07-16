Gaia Nanni e Giovanni Veronesi al Festival Multiscena di Vinci

Ci siamo quasi, sabato 18 e domenica 19 luglio in piazza Guido Masi a Vinci arriva la XXIX edizione del Festival Multiscena, con due spettacoli regaleranno grandi emozioni e strapperanno anche qualche risata.

Il debutto, sabato 18 luglio alle ore 21:30, è affidato alla brava attrice toscana Gaia Nanni che, nella doppia veste di cantante e attrice, costruisce “Grand Soirée”, un esilarante concerto/spettacolo affiancata dallo straordinario musicista Roberto Beneventi che con la sua fisarmonica cuce e impreziosisce l’intero lavoro

In Grand Soirée si finisce a piè pari in un condominio molto colorato dove tra personaggi e musica si ripercorre la storia di un Quartiere e di una bambina. Quella bambina di nome Gaia cresce con troppi fianchi e con una sorella perfetta di nome Giuditta, che non esisteva perché figlia unica. L'attrice sorride e dialoga con tutti i personaggi che l'hanno vista diventare grande, storie di persone comuni in un viaggio tra parole e musica capace di elevare l'ordinario all'extra ordinario.. Una Grand Soirée giocata sul filo dell’ironia fra canzoni popolari e ricordi.

Domenica 19 luglio, sempre alle ore 21:30, sarà la volta di uno show imprevedibile: “Liberi Tutti!”. Sul palco salirà Giovanni Veronesi, che con i Musica da Ripostiglio, darà vita a uno spettacolo multiforme.

Il noto regista, autore di film come Per amore, solo per amore, Il mio West, Manuale d’amore e Moschettieri del re, veste i panni di attore, presentatore e "guastatore", rompendo la quarta parete e dialogando direttamente con il pubblico. Con la sua innata capacità di improvvisazione, Veronesi stravolgerà la scaletta, mettendo alla prova i Musica da Ripostiglio con richieste estemporanee e assurde. Il risultato è un’esibizione cangiante e ricca di goliardia, dove il cinema, il teatro e la musica convivono in un clima di totale confidenza con gli spettatori.

Gli spettacoli in piazza Guido Masi avranno inizio alle 21.30 e sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro di Vinci, via Pierino da Vinci.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

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Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

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