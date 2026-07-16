Gettò il figlioletto dal sesto piano, definitiva la condanna a 19 anni

È stato condannato a diciannove anni di reclusione e tre di ricovero in una Rems Damaris Kindelan Ballester, la 41enne di origini cubane accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso il figlio. Il piccolo, due anni e mezzo, sarebbe stato gettato dal sesto piano di un palazzo di Livorno tra il 16 e 17 agosto 2023.

I giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto il vizio parziale di mente, come nei gradi precedenti gradi di giudizio, accogliendo la sollecitazione dalla procura generale, e respinto la richiesta della difesa di annullare la condanna, ripetere il processo d'appello per svolgere una nuova perizia psichiatrica.

All'alba del 17 agosto 2023 il bimbo venne portato in ospedale a Livorno, privo di vita. La madre raccontò di una caduta in un parco giochi, ma l'autopsia smontò il tutto e evidenziò gravissime lesioni. Grazie alla videosorveglianza, sono stati anche ricostruiti gli spostamenti della donna.

I due erano entrati nel pomeriggio del 16 agosto in un condominio in zona borgo Cappuccini, uscendone l'indomani. Alle 4.30 del 17 agosto, il piccolo era uscito in braccio alla mamma, dopo oltre 11 ore, già morto. Al processo di primo grado la donna cambiò versione raccontando che aveva sporto il figlio da una finestra per fargli prendere aria ma che poi le era scivolato dalle braccia. Una perizia psichiatrica stabilì che era affetta da un disturbo 'borderline' della personalità.

Notizie correlate