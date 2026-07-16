Dodici collane allacciate in meno di un minuto: l'empolese Bergamasco entra nel Guinness World Records

Una sfida contro il tempo nata quasi per gioco al Parco di Serravalle e trasformata, dodici mesi dopo, in un traguardo mondiale certificato. Il giovane empolese Gabriele Bergamasco è ufficialmente entrato nella storia del Guinness World Records, battendo il primato mondiale per il maggior numero di collane allacciate al collo di persone diverse in un minuto. Un'impresa individuale nell'esecuzione fisica, ma collettiva nello spirito e nella preparazione: al suo fianco c'erano i soci e amici storici Alessandro Goffetti e Salvatore Di Giacomo.

A suggellare l'annuncio è la foto ufficiale: uno scatto che ritrae i tre ragazzi posare orgogliosi con i certificati ufficiali e la medaglia del Guinness World Records proprio davanti a quel muretto di Serravalle, quartiere di Empoli, dove sono cresciuti e dove, nel 2023, hanno ideato insieme il progetto Plk World.

La sfida si è tenuta il 20 luglio 2025 a Empoli, ma l'ufficialità è arrivata soltanto in questi giorni, al termine di un lunghissimo e rigoroso processo di validazione da parte dei giudici di Londra, che hanno esaminato ogni singolo secondo delle riprese video e l'attrezzatura utilizzata.

Guinness World Records ha riconosciuto il valore del lavoro di squadra rilasciando un doppio titolo: oltre al certificato personale assegnato a Gabriele Bergamasco per l'esecuzione materiale del record, è stato emesso un certificato ufficiale anche a nome dell’azienda empolese Plk World.

"Gabriele ha compiuto materialmente un'impresa pazzesca, ma questo traguardo è il coronamento della dedizione che tutti noi mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro - dichiara Salvatore Di Giacomo -. L'attesa di un anno per avere la conferma ufficiale da Londra è stata infinita, ma avere tra le mani i certificati per Gabriele e per Plk World ci ripaga di ogni sforzo. Abbiamo dimostrato che l'unione tra un talento individuale e la forza del nostro laboratorio locale può raggiungere livelli mondiali".

Con questa impresa, il team empolese porta per la prima volta un record del genere nel territorio italiano.

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