Innovazione e arte contemporanea fanno squadra: nasce la collaborazione tra Polo Tecnologico di Navacchio e Centro Pecci

Il Polo Tecnologico di Navacchio e la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana – Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo sviluppo di iniziative congiunte tra innovazione tecnologica e cultura contemporanea.

L'intesa nasce dalla volontà condivisa di mettere in dialogo due ecosistemi solo apparentemente distanti: da un lato il Polo Tecnologico, principale hub toscano per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che riunisce oltre 60 tra PMI, startup e centri di ricerca; dall'altro il Centro Pecci, prima istituzione italiana costruita ad hoc per l'arte contemporanea, da sempre impegnato a promuovere il dialogo tra arte, innovazione, società e cultura attraverso mostre, produzioni artistiche, ricerca e programmi interdisciplinari.

La collaborazione prevede lo sviluppo di percorsi di open innovation, workshop, hackathon e programmi di formazione sui temi dell'arte, della creatività e dell'innovazione, oltre alla sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione delle comunità e alla candidatura congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei. Tra le attività previste anche laboratori interdisciplinari tra artisti, startup e centri di ricerca, percorsi di contaminazione tra imprese e creativi, eventi dedicati al rapporto tra arte, tecnologia e intelligenza artificiale, e la progettazione di nuove esperienze culturali digitali.

L'accordo, della durata di 12 mesi e rinnovabile, mette a disposizione da un lato l'ecosistema di startup, PMI innovative, centri di ricerca e partner nazionali e internazionali del Polo Tecnologico; dall'altro le competenze del Centro Pecci nella produzione culturale, nella ricerca artistica, nella sperimentazione interdisciplinare e nella progettazione di attività rivolte al pubblico.

“La tecnologia ha sempre avuto un ruolo decisivo nelle grandi rivoluzioni economiche e sociali - dichiara Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio - e l'avvento del digitale, e oggi dell'intelligenza artificiale, si annuncia come la più grande trasformazione della storia dell'umanità. Chi innova non può sottrarsi a una riflessione sull'impatto delle tecnologie che porta nel tessuto industriale e nella vita delle persone: per farlo serve il confronto con artisti e intellettuali, e nel Centro Pecci abbiamo trovato il luogo ideale per esplorare insieme i futuri possibili che ci attendono. Con questa collaborazione vogliamo costruire un laboratorio permanente tra mondi che quasi mai dialogano, rafforzando il ruolo della Toscana come territorio capace di tenere insieme tecnologia, arte, ricerca e cultura”.

“La collaborazione con il Polo Tecnologico di Navacchio”- continua - Stefano Collicelli Cagol, Direttore Generale del Centro Pecci “nasce dalla volontà del Centro Pecci di rafforzare il dialogo con una delle realtà più significative dell'innovazione toscana. Arte contemporanea e ricerca tecnologica condividono infatti la capacità di interrogare il presente, anticipare scenari e sperimentare nuovi linguaggi. In questo incontro, la tecnologia diventa non solo oggetto di riflessione artistica, ma anche terreno di confronto comune per comprendere le trasformazioni che stanno ridefinendo la società contemporanea”.

Fonte: Polo Tecnologico Navacchio

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