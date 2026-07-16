Interruzione idrica programmata nel comune di Castelfiorentino

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, lunedì 20 luglio, dalle ore 8 alle 13, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via IV Novembre, nel tratto compreso tra gli incroci con via Vittorio Veneto e via Mazzini.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque spa
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