Its, 49 percorsi per il nuovo anno formativo

Anche per il 2026/2027, ragazze e ragazzi che vorranno diventare supertecniche e supertecnici altamente qualificate e qualificati troveranno nei percorsi degli Its Academy toscane una vasta e articolata offerta che copre tutti le dieci aree tecnologiche indicate dalla legge nazionale come strategiche per lo sviluppo e rispondenti ai fabbisogni occupazionali delle aziende.

L’offerta formativa, programmata dalla Regione Toscana assieme alle dieci Fondazioni Its e promossa nell’ambito di Giovanisì, è stata presentata questa mattina dal presidente Eugenio Giani e dall’assessora all’istruzione e ai rapporti con istituzioni scolastiche e Its Alessandra Nardini a Palazzo Strozzi Sacrati nel corso di una conferenza stampa.

In totale, i percorsi Its in partenza dal prossimo autunno sono 49. Quasi 5 per ogni Fondazione Its. Saranno distribuiti nei vari territori toscani. Complessivamente, l’investimento regionale, tramite il Pr Toscana Fse+ 2021/2027, ammonta a circa 17 milioni di euro, a cui si potranno aggiungere in un secondo momento ulteriori percorsi con finanziamento statale.

Potenzialmente i percorsi proposti potranno arrivare a formare 1225 tra ragazze e ragazzi (ogni classe prevede un max di 25 studentesse e studenti).

“Anche l’offerta elaborata per il prossimo anno – ha affermato il presidente Giani - dimostra la nostra scelta di investire su questo tipo di formazione tecnica di eccellenza, capace di parlare direttamente alle imprese e al territorio. Gli Its in Toscana sono diventati una realtà consolidata e articolata in tutti i territori. I dati sull'occupazione, con l'80% dei diplomati che trova lavoro entro un anno, confermano ancora una volta che questo modello funziona: è un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla competitività della Toscana”.

"Come Regione confermiamo convintamente il nostro impegno per far crescere e consolidare il sistema Its toscano" ha osservato l’assessora Nardini. “Con il bando di quest'anno – ha spiegato - abbiamo dato l'opportunità, ad ognuna delle dieci Fondazioni Its, di presentare 5 percorsi: un obiettivo che è stato pienamente raggiunto, arrivando ad un'offerta di 49 percorsi distribuiti in vari territori, in maniera sempre più capillare”. “E’ un'offerta – ha aggiunto Nardini - che, almeno per quando riguarda quella presentata oggi, poggia interamente su risorse che Regione Toscana mette a disposizione attraverso il Fondo Sociale Europeo. A queste risorse si aggiungono quelle messe a disposizione, sempre come Regione, attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per i laboratori. Con l'esaurirsi delle risorse PNRR, che hanno rappresentato un'opportunità straordinaria per ampliare l'offerta formativa ed investire su sedi e laboratori, adesso serve un impegno vero e stabile da parte del livello nazionale. Non possiamo, assolutamente, tornare indietro sulla capillarità e sui numeri raggiunti dalla nostra offerta formativa toscana. Investire sugli Its Academy è una scelta: significativa investire nell'inserimento lavorativo delle ragazze e dei ragazzi, che acquisiscono, attraverso i percorsi Its, quelle competenze oggi realmente richieste dal mondo delle imprese. Significa, dunque, investire per risolvere il problema del disallineamento tra domanda e offerta di competenze, per aiutare le imprese ad innovare, per far crescere l'occupazione giovanile, occupazione che vogliamo sia di qualità, sicura, stabile, tutelata e giustamente retribuita".

​Come di consueto, i percorsi Its sono rivolti a giovani in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado tra i 18 e i 35 anni; sono gratuiti ed hanno una durata che varia da 1800, 2000 o 3000. Sono strutturati in formazione in aula (lezioni frontali, laboratori e visite didattiche) e in tirocinio formativo (stage) per almeno il 35% della durata complessiva del percorso. Le docenti e i docenti provengono per oltre il 50% dal mondo del lavoro e delle professioni e svolgono oltre il 60% del monte orario complessivo delle attività di aula.

La fase delle iscrizioni è ai nastri di partenza e la campagna di comunicazione è stata già avviata.

Il monitoraggio nazionale delle performance degli Its, realizzato da INDIRE su incarico del Mim, per il 2026 ha evidenziato che diplomate e diplomati Its, anche in Toscana, per circa l’80% risultano occupate e occupate ad un anno dal diploma e di questi il 92,8% svolge un lavoro coerente con il percorso di studi seguito.

Cosa sono gli Its Academy - Nati nel 2008, operativi dal 2010, gli Its Academy formano tecnici e tecniche superiori nelle aree strategiche per lo sviluppo economico, la crescita e la competitività del Paese.

Sono accademie di alta tecnologia strettamente legate al sistema produttivo, con il quale coprogettano i percorsi, formando quadri intermedi in grado di inserirsi nelle imprese con competenze tali da aiutare le stesse nel governo delle transizioni, ad oggi soprattutto digitali, tecnologiche ed ecologiche.

I percorsi Its sono passati da ca. 20 percorsi nel 2021 ad oltre 60 percorsi dell'ultimo anno formativo, finanziati con le risorse del PR regionale FSE+ e altre fonti nazionali.

Le accademie coprono tutte le aree strategiche individuate dalla normativa nazionale: energia; mobilità sostenibile e logistica; chimica e nuove tecnologie della vita; sistema agroalimentare; sistema casa e ambiente costruito; meccatronica; sistema moda; servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei dati.

L’attività di formazione svolta per la gran parte in laboratori all’avanguardia e altamente specializzati, finanziati anche con il Pr Fesr di Regione Toscana, permette alle studentesse e agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili nell’attività curricolare di tirocinio formativo (stage) e successivamente nel mondo del lavoro.

Gli Its Academy si confermano un’ottima opportunità a favore delle ragazze e dei ragazzi per formarsi e trovare poi occupazione nella filiera produttiva che caratterizza il percorso svolto, tanto che gli Its nel Programma Regionale del Fse+ per il settennato 2021/2027 rappresentano un'operazione di importanza strategica nella priorità 4 "Occupazione giovanile" e l’investimento sulla misura, partito da 35,5 mln, è stato implementato di oltre 10 milioni arrivando ad oltre 45,5 mln.

Per informazioni:

• www.regione.toscana.it/Its

• www.giovanisi.it

• infoIts@regione.toscana.it

Fonte: Regione Toscana

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