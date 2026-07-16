Kirill Korsunov approda all'Use Computer Gross

È il primo estone a vestire una maglia biancorossa. Si chiama Kirill Korsunov, è un’ala forte che supera i due metri ed è ufficialmente un giocatore dell’Use Computer Gross. Il club biancorosso si assicura così una pedina di assoluto valore e fisicità per la squadra affidata a coach Luca Valentino.

Classe 2000, nato a Tartu, la seconda città più grande dell'Estonia dopo la capitale Tallinn, considerata all'unanimità il vero cuore culturale, intellettuale e scientifico del Paese, Korsunov è un giocatore moderno, dotato di un eccellente atletismo e con un’ottima capacità di colpire sia nel pitturato che dalla lunga distanza. Cresciuto cestisticamente in Italia, vanta già un’ottima conoscenza dei campionati nazionali. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di piazze importanti come la Sutor Montegranaro, la Bakery Piacenza, la Gema Montecatini e la Virtus Cassino, fino all'ultima esperienza disputata ad alto livello con la canotta dei Fiorenzuola Bees nel campionato di serie B Nazionale. Un colpo importante, la prima faccia nuova che va ad inserirsi in un gruppo collaudato nel quale non avrà problemi ad inserirsi.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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