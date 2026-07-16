Laurea da 110 e lode per Camilla Morelli: gli auguri della famiglia

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Il messaggio da Santa Maria a Monte per la neo laureata

Un messaggio di auguri per un importante traguardo raggiunto, quello della laurea. È dedicato a Camilla Morelli, giovane di Santa Maria a Monte, che mercoledì 15 luglio ha discusso la propria tesi all'Università di Pisa, laureandosi alla magistrale in Farmacia con 110 e lode.

Indossata la tradizionale corona d'alloro, la famiglia per l'occasione ha voluto inviare una dedica a Camilla: congratulazioni da mamma Cecilia, papà Andrea e da tutti i parenti.

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