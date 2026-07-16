L'empolese Sesa chiude l'esercizio con ricavi in aumento a 3,6 miliardi

Sesa chiude l'esercizio al 30 aprile 2026 con risultati in crescita e approva il nuovo piano industriale 2027-2028, confermando un percorso di sviluppo superiore all'andamento del mercato. Il gruppo ha centrato gli obiettivi del piano 2026-2027, registrando tassi di crescita oltre il doppio rispetto al settore di riferimento.

Nel 2026 i ricavi e gli altri proventi hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, in aumento del 7,9% su base annua, mentre l'Ebitda è salito dell'8,2% a 260,4 milioni di euro. In crescita anche il risultato netto adjusted, pari a 106,1 milioni (+10,7%), e l'utile netto di gruppo, che si è attestato a 71,7 milioni (+11,6%). Il cash flow operativo ha raggiunto 205 milioni di euro, dopo investimenti per circa 110 milioni, destinati in parte ad acquisizioni e al riacquisto di quote di minoranza. Il consiglio di amministrazione proporrà inoltre un dividendo di 1,33 euro per azione, in aumento del 33%, insieme a un programma di buyback da 20 milioni di euro.

Il nuovo piano industriale 2027-2028 punta a una crescita organica annua tra il medio e l'alto single digit, sostenuta dallo sviluppo dei business core, dalla semplificazione organizzativa e dalla progressiva adozione di intelligenza artificiale, automazione e piattaforme digitali. Tra gli obiettivi fissati per il 2028 figurano ricavi superiori a 4 miliardi di euro ed un Ebitda di 300 milioni.

“Proseguiamo nello sviluppo di un modello di impresa orientato alla crescita progressiva e durevole, con responsabilità verso tutti gli stakeholder, dai collaboratori agli azionisti, ai clienti e agli ecosistemi in cui operiamo. I risultati dell’esercizio e il nuovo Piano Industriale confermano alcuni elementi centrali del percorso del Gruppo: la crescita organica dei business core, la centralità delle persone e delle competenze, nonché il ruolo crescente dell’innovazione digitale quali fattori abilitanti della competitività delle imprese e del miglioramento della qualità della vita”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“In un mercato digitale italiano in crescita di circa il 3,5% su base annuale, caratterizzato da una profonda evoluzione della domanda, sostenuta dalla richiesta di tecnologia e soluzioni di gestione e protezione del dato abilitanti l’adozione di AI e automazione nel rispetto dei requisiti di compliance anche nazionali, chiudiamo l’esercizio 2026 conseguendo tutti gli obiettivi del Piano Industriale. Cresciamo con una velocità doppia rispetto al mercato con una forte creazione di valore a beneficio dei nostri stakeholder ed uno sviluppo interamente organico di ricavi e redditività. Su queste basi proseguiamo con determinazione il nostro percorso di trasformazione con il nuovo Piano Industriale 2027-2028, che punta a rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di digital integrator, che coniuga tecnologia, digital platform e vertical applications con l’adozione di AI e automazione, continuando a crescere organicamente mid-to high single digit a livello di redditività e ricavi, con tassi doppi rispetto al mercato, grazie alla nostra capacità di abilitare innovazione, trasformazione digitale e creazione di valore di imprese ed organizzazioni”, ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

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