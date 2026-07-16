Un libro dedicato a Berlusconi in ottava rima: a Montopoli si presenta "A Silvio"

Politica e Opinioni Montopoli in Val d'Arno
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Appuntamento sabato 18 luglio, al Circolo Arci Torre Giulia di San Romano, con gli autori Pilade Cantini e Andrea Pannocchia

L'Arci Zona Cuoio è lieta di invitare la cittadinanza alla presentazione dell'ultima fatica letteraria di Pilade Cantini e Andrea Pannocchia "A Silvio". Benché lo stile sia poetico, "A Silvio" non ha niente a che vedere con un omaggio a Leopardi, ma è dedicato niente meno che a Berlusconi, nello stile che da sempre contraddistingue la poetica popolare della Toscana: l'ottava rima.

Chi è stato Silvio Berlusconi? E cosa ha realmente rappresentato nella commedia umana italiana della quale, per almeno cinquant'anni, è stato deus ex machina, nella realtà e nell'immaginario? I due toscani, uniti dall'amicizia e dalla letteratura e divisi dalla politica, da quando, a metà degli anni Ottanta, litigavano su tutto sopra un bus di linea che da Empoli tornava nel Valdarno pisano: uno per Bush e l'altro per Dukakis, uno per Almirante e l'altro per Pajetta e poi, negli anni, uno per Fini e l'altro per Bertinotti — capaci di trovare pace solo nella comune fede calcistica viola per la Fiorentina — provano a rispondere in ottava rima.

Un vero e proprio omaggio in chiave (tragi)comica a vita, morte e miracoli del Cavaliere, scritto da due sanminiatesi con tutta l'irriverenza di cui sono capaci, una strofa dopo l'altra. Il testo, edito da Nolica, sarà presentato sabato 18 luglio alle 18,30 presso il Circolo Arci Torre Giulia di San Romano, Montopoli in Val d'Arno. Una discussione condita da letture e anticipazioni a cui parteciperanno gli autori insieme al Presidente di Arci Valdarno Inferiore Giuseppe Novino e a Marzio Gabbanini, assessore alla cultura di Montopoli.

Sarà possibile cenare al ristorante della casa del popolo, prenotando al 3383670785.

Fonte: Arci Valdarno Inferiore – Zona Cuoio

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