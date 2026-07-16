Livorno, si diploma a 82 anni: "Non è mai troppo tardi"

Dopo oltre sessant'anni è tornato sui banchi di scuola e ha coronato uno dei suoi sogni: superare l'esame di maturità e diplomarsi. A raccontare il traguardo raggiunto da Giuseppe Macaione, che si è diplomato a 82 anni in Elettrotecnica al corso serale dell'Itis Galilei di Livorno, è oggi Il Tirreno. Un risultato sinonimo di record in Toscana e tra i pochissimi casi a livello nazionale.

Ha deciso di raccontare la sua storia nonostante non ami mettersi in mostra, spiegano dal quotidiano, tanto da non di farsi fotografare. Una lezione di vita e di studio raggiunta dopo che da giovane, a 18 anni, aveva interrotto gli studi per iniziare a lavorare. Originario della Sicilia sono proprio le opportunità lavorative a portarlo a Livorno. Dopo aver lavorato nelle ferrovie e poi alle Poste per oltre trent'anni, una volta in pensione ha deciso di riprendere il percorso verso l'obiettivo del diploma. "Ho ripreso per piacere personale a studiare" racconta, "sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me". E "l'inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico".

Un percorso in cui, riferisce, tutti gli sono stati vicini: "Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare" dice il neo diplomato, che per prepararsi all'esame ha studiato a casa con l'aiuto di un'insegnante di lettere. Il preside dell'Istituto Antonio Manfredini lo ha definito "un esempio concreto che dimostra che, quando c'è la volontà, non c'è un'età per raggiungere un traguardo".

Notizie correlate