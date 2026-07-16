L'Università di Pisa vince la medaglia d'oro al CyberChallenge.IT 2026

L'Università di Pisa conquista il primo posto alla finale nazionale della decima edizione di CyberChallenge.IT, il più importante programma italiano di formazione avanzata nel settore della cybersicurezza dedicato a giovani tra i 16 e i 24 anni.

La finale, disputata il 13 luglio a Salerno, ha visto sfidarsi 40 squadre provenienti da università e scuole di tutta Italia.

Oltre al titolo italiano, la squadra dell'Ateneo ha conquistato due menzioni d'onore, aggiudicandosi il premio per il miglior attacco e quello per la migliore presentazione.

A questo si aggiunge un altro importante risultato internazionale: Giulia Aloia, studentessa di Ingegneria Informatica dell’Università di Pisa, ha fatto parte del Team Europe che ha vinto la prima edizione della Women's International Cybersecurity Challenge disputata a Dublino il 9 e 10 luglio 2026. Giulia Aloia oggi fa parte del Fibonhack di Unipi e da studentessa delle superiori ha preso parte al CyberChallenge.IT.

L’oro conquistato dall'Università di Pisa al CyberChallenge.IT è il secondo titolo nazionale, dopo quello conquistato nel 2020. Con i bronzi ottenuti nel 2019 e nel 2023, è la quarta volta che la squadra sale sul podio della competizione. Un risultato che porta l'Ateneo pisano al secondo posto nella classifica delle università italiane più titolate nella storia di CyberChallenge.IT, alle spalle della sola Sapienza Università di Roma.

La squadra vincitrice è composta da Francesco Lugli e Cesare Siringo, studenti di Ingegneria Informatica; Samuele Bradke, studente di Informatica; Niccolò Pratesi e Lorenzo Vanni, studenti del corso di laurea magistrale in Computer Engineering; e Giuseppe Gurgiullo, studente del liceo Filippo Buonarroti.

CyberChallenge.IT è organizzato dal Cybersecurity National Lab del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La competizione si svolge secondo la formula Capture The Flag "Attack & Defense": tutte le squadre ricevono gli stessi servizi informatici, che devono mantenere funzionanti e proteggere dagli attacchi avversari, cercando contemporaneamente di individuare e sfruttare le vulnerabilità presenti nei sistemi delle altre squadre.

La sede pisana di CyberChallenge.IT è coordinata dal professor Giuseppe Lettieri, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, e dalla professoressa Anna Bernasconi, del Dipartimento di Informatica. Un ruolo centrale nella preparazione dei partecipanti è svolto da Fibonhack, il gruppo pisano di hacker etici nato dall’esperienza della prima partecipazione dell’Università di Pisa a CyberChallenge.IT, nel 2019, e successivamente cresciuto grazie all’ingresso di studenti delle edizioni successive.

L'attività di Fibonhack si estende ben oltre la competizione nazionale. Quest'anno alcuni suoi componenti, insieme ad altri gruppi italiani, si sono qualificati per la finale della DEF CON CTF, in programma dal 7 al 9 agosto a Las Vegas nell'ambito della DEF CON 34, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati alla sicurezza informatica.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

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