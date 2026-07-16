Minaccia una ragazza dopo un controllo della polizia, fermato a Firenze in piazza Tasso

Intervento della polizia di prossimità in piazza Tasso a Firenze dopo le minacce rivolte a una ragazza da parte di due persone. La giovane si è rivolta agli agenti presenti nella zona, raccontando di essere stata presa di mira perché accusata di aver chiamato la polizia municipale.

Grazie alle indicazioni fornite dalla ragazza, gli operatori sono riusciti a identificare uno dei presunti responsabili. Durante il controllo è emerso che l’uomo era privo di documenti. Il secondo soggetto coinvolto, invece, è riuscito ad allontanarsi, ma secondo quanto riferito dal Comune sarebbe stato riconosciuto dagli agenti come una persona già conosciuta e frequentatrice abituale della zona.

La giovane ha successivamente presentato denuncia nei confronti di entrambi.

Sull’episodio è intervenuto l’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Andrea Giorgio, che ha sottolineato il ruolo della presenza capillare degli agenti nei quartieri.

"Quello che è accaduto in piazza Tasso racconta bene il valore della polizia di prossimità - ha dichiarato Andrea Giorgio -. La presenza frequente degli agenti nei quartieri permette di creare un rapporto di fiducia con i cittadini e di intervenire nell'immediato. L'intervento tempestivo degli operatori sul posto ha consentito di identificare subito uno dei presunti responsabili e di ricostruire rapidamente i fatti".

L’assessore ha poi ribadito la linea dell’amministrazione comunale sul tema della sicurezza: "È questa l'idea di sicurezza che stiamo portando avanti: una presenza riconoscibile e vicina alle persone, capace di prevenire, ascoltare e intervenire con tempestività. Andiamo avanti così con la polizia di prossimità e il contributo dei volontari dell'Associazione nazionale carabinieri".

L’episodio si inserisce nelle attività di controllo e presidio del territorio promosse dal Comune di Firenze attraverso il modello della polizia di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto diretto tra cittadini e operatori della sicurezza.

Notizie correlate