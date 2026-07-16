Montelupo, continua il tour del sindaco nelle aziende: è la volta della filiera della moda

Con la sedicesima tappa dell'iniziativa, il Sindaco Simone Londi ha incontrato alcune realtà che operano nella filiera della moda, un comparto che rappresenta uno dei principali motori produttivi della Toscana e che trova anche a Montelupo imprese capaci di coniugare competenze artigianali, innovazione e collaborazione tra aziende.

L'iniziativa continua a rappresentare un'importante occasione di confronto diretto con imprenditori e lavoratori, per conoscere da vicino le attività produttive, le prospettive di sviluppo e le esigenze delle imprese che contribuiscono ogni giorno alla crescita economica del territorio.

Gruppo Florence – Taccetti. Entrata a far parte di Gruppo Florence nel 2022, Taccetti è una delle principali realtà italiane specializzate nella produzione di calzature femminili per i più prestigiosi marchi del lusso nazionali ed internazionali. Con radici che risalgono al 1880 e sede a Montelupo Fiorentino, l'azienda è stata fondata nel 1935 dalla famiglia Taccetti che ha saputo trasformare una consolidata tradizione artigianale in un modello produttivo altamente specializzato, coniugando savoir-faire manifatturiero e innovazione tecnologica. Oggi l'azienda impiega circa 170 dipendenti in 3 siti produttivi, con una capacità produttiva di oltre 190.000 paia di calzature all'anno: grazie alla propria capacità di interpretare e sviluppare le idee creative dei brand, unita all'eccellenza manifatturiera Made in Italy, Taccetti rappresenta una delle più rilevanti realtà produttive del settore calzaturiero del lusso.

FDF Accessori

FDF Accessori. Specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di accessori metallici per pelletteria e alta moda, FDF Accessori affianca i principali brand del settore nello sviluppo di soluzioni personalizzate. L'azienda si distingue per l'elevata qualità delle lavorazioni, l'attenzione ai dettagli e la continua ricerca di innovazione, accompagnando ogni fase del processo produttivo.

Solettificio Eredi Bitossi

Solettificio Eredi Bitossi. Storica realtà del territorio, il Solettificio Eredi Bitossi è specializzato nella produzione di solette e componenti per calzature, con una lunga esperienza al servizio della filiera calzaturiera. Nello stesso complesso produttivo operano anche le aziende Alice di Nigro Mauro Fiorentino Calzaturifici e Calzola e F.& F. di Bitossi Cheti, realtà a conduzione familiare che collaborano strettamente tra loro, contribuendo con competenze specializzate alle diverse fasi della lavorazione e confermando il valore della tradizione manifatturiera locale.

Per i soggetti interessati a partecipare all'iniziativa è possibile inviare una mail a: segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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