Nasce la Consulta territoriale del turismo della comunità di Ambito turistico Empolese Valdelsa e Montalbano

È online l’avviso pubblico per aderire alla Consulta territoriale del turismo dell’Empolese Valdelsa, l’organismo previsto dal Testo unico regionale che ha funzioni consultive e di confronto con la Comunità di Ambito.

“La costituzione della Consulta territoriale del turismo rappresenta un passaggio importante per rafforzare la governance condivisa della nostra destinazione - dichiara Daniele Vanni, sindaco delegato alla cultura e al turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Nel percorso di rafforzamento del nostro Ambito turistico che stiamo facendo vogliamo costruire un confronto stabile con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le pro loco, valorizzando competenze, esperienze e proposte che arrivano dal territorio. Il turismo è una leva strategica per lo sviluppo dell'Empolese Valdelsa e del Montalbano e, attraverso questo nuovo organismo, intendiamo promuovere un percorso partecipato che metta al centro la qualità della nostra offerta”.

Dopo l’approvazione del disciplinare per il funzionamento della Comunità di Ambito, la giunta dell'Unione ha approvato l’avviso con il quale costituire la Consulta.

Si tratta di un organo permanente di significativa importanza, poiché potrà esprimere pareri sugli indirizzi strategici della destinazione turistica e formulare proposte in materia di sostenibilità, accessibilità, innovazione e qualità dell’offerta.

La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno ed è presieduta dal sindaco delegato al turismo dell'Unione dei Comuni.

Possono presentare istanza di partecipazione i seguenti soggetti operanti nel territorio dei Comuni dell'Ambito turistico, ovvero:

a) associazioni di categoria;

b) organizzazioni sindacali;

c) proloco.

È ammessa una sola candidatura per tipologia di soggetto sopra elencato.

Per le associazioni di categoria e organizzazioni sindacali sono ammessi soggetti che hanno rappresentanza territoriale con riferimento all’Empolese Valdelsa.

L'adesione è volontaria e gratuita. Per aderire occorre compilare e sottoscrivere la domanda di adesione da trasmettere via pec all’Unione dei Comuni all'indirizzo circondario.empolese@postacert.toscana.it.

La scadenza per aderire è fissata al 22 luglio 2026.

L’avviso con la domanda di adesione è disponibile sul sito www.empolese-valdelsa.it e sul sito turistico www.toscananelcuore.it/ambito-turistico/.

Per informazioni: turismo@empolese-valdelsa.it.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

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