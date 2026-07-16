Nessun funerale per Daniele Fagiolini, la famiglia: "Grazie per i tanti messaggi d'affetto"

"In questi giorni abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e dimostrazioni di affetto. Li abbiamo letti tutti e ci hanno dato tanta forza". Così scrivono sui social i familiari di Daniele Fagiolini, titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato, recentemente scomparso a causa di un malore improvviso all'età di 61 anni.

La famiglia aveva scelto di vivere il lutto in forma privata, senza consentire alle molte persone che lo stimavano e lo conoscevano di porgergli un ultimo saluto. "Ci è dispiaciuto tanto scegliere di non ricevere visite, ma il dolore è troppo grande - si legge nel post -. Vi siamo profondamente grati per aver compreso e rispettato questa nostra decisione e per esserci stati così vicini".

Come da volontà di Fagiolini, non si terranno i funerali. La salma sarà accompagnata nella frazione di Donoratico, nel comune di Castagneto Carducci, "dove avrebbe voluto tornare e riposare".

"Passati questi giorni difficili, coloro che vorranno passare a portare un saluto alla famiglia Fagiolini saranno i benvenuti. Grazie di cuore a tutti", concludono i familiari Emiliana, Luciano, Stefania, Simone e Marcello.

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