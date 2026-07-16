Pontedera, camion ribaltato alla rotatoria della Fi-Pi-Li: chiusa la viabilità

Incidente questa sera, giovedì 16 luglio, a Pontedera alla rotatoria in prossimità dell'uscita della Fi-Pi-Li dove intorno alle 20.30 si è ribaltato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Il Comune di Pontedera informa che il traffico sulla zona è momentaneamente interdetto, raccomandando di usare la viabilità alternativa. Al momento, aggiungono in una nota dall'amministrazione, non è possibile usare lo svincolo in entrata e uscita per la Fi-Pi-Li e né percorrere la rotatoria in altre direzioni.

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