Red Contest 2026: premiati i vincitori della finale

Sabato 11 luglio sul palco del circolo arci "Il Botteghino" si è tenuta la finale del Red Contest 2026. Dopo le esibizioni dal vivo dei 4 gruppi arrivati in finale: SAUL PROJECT, JASSIES, MAVILLE, MASU, la sommatoria dei voti della giuria di qualità e di quella popolare, hanno decretato i JASSIES vincitori del Primo Premio "Francesco Martini". Il premio "Luigi Nista" per il testo socialmente più impegnato è invece andato ai SAUL PROJECT.

"Complimenti a tutte e tutti i finalisti ed anche ai partecipanti di questa edizione che, confermando l'alto livello di qualità, di varietà e di originalità delle proposte, ha reso ancor maggiore il piacere di ascoltare brani inediti dal vivo con testi interessanti di interpreti emergenti venuti da tante parti d'Italia. Per noi e tutte le realtà organizzatrici, la soddisfazione e il piacere di essere riusciti a concedere degli spazi e delle occasioni per proporre la propria musica a chi purtroppo troppo spesso non riesce a trovarne", dichiara l'Associazione La Rossa.

Appuntamento alla Festa Rossa a Perignano (PI) dall'11 al 16 agosto. Il festival, come di consueto, sarà ad ingresso gratuito.

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