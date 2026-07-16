Rubava oro nella ditta orafa dove lavorava, denunciato operaio

Cronaca Arezzo
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Fermato all’uscita dal turno con alcuni grammi di oro sottratti all’azienda. Nella sua abitazione recuperati altri 40 grammi di metallo prezioso

Un operaio di un’azienda orafa di Arezzo è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di furto aggravato dopo essere stato sorpreso con alcuni grammi di oro sottratti alla ditta presso cui lavorava. Il metallo prezioso è stato successivamente recuperato anche nella sua abitazione, dove gli investigatori hanno trovato complessivamente circa 40 grammi di oro.

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dai titolari dell’azienda, che avevano segnalato alcuni ammanchi di materiale e movimenti ritenuti sospetti. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Arezzo hanno quindi avviato gli accertamenti, monitorando il dipendente durante l’attività lavorativa.

Al termine del turno, l’uomo è stato fermato all’uscita dello stabilimento. La perquisizione personale ha permesso di trovare il primo quantitativo di oro, risultato proveniente dalla ditta. Successivamente, durante la perquisizione domiciliare, è stato recuperato altro materiale prezioso.

Il lavoratore, fino a quel momento considerato insospettabile e senza precedenti, è stato denunciato. La Procura di Arezzo, valutate le circostanze, ha disposto di non procedere con l’arresto. L’oro recuperato è stato restituito all’azienda, mentre le indagini proseguono per verificare se vi siano stati ulteriori episodi analoghi.

Sul piano professionale, l’accaduto potrebbe avere ripercussioni sul rapporto tra il dipendente e la società, in considerazione della compromissione del rapporto fiduciario alla base del rapporto di lavoro. La posizione dell’operaio resta al vaglio dell’azienda.

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