Scomparsa da casa, ritrovata senza vita poche ore dopo

È stata trovata senza vita una donna dispersa in provincia di Pisa. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, la donna si era allontanata dalla sua abitazione a Vecchiano.

I vigili del fuoco pisano sono intervenuti verso le 17.30. È stato subito attuato il Piano di Ricerca a Persona Dispersa sotto il coordinamento della Prefettura di Pisa con la invio di una squadra dei vigili del fuoco di terra, personale TAS (topografia applicata al soccorso) e SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto).

È stato utilizzato il sistema Dedalo per rintracciare il cellulare della donna tramite celle telefoniche che ha individuato in tarda serata la persona, deceduta. Sul posto anche la Polizia di Stato.

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