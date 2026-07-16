Scuola nel Pratese, Valditara: "Dispersione e abbandono pazzeschi"

La dispersione e l'abbandono nelle scuole in provincia di Prato sono al centro delle parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.

"La provincia di Prato mi ha fatto riflettere, ha una dispersione e abbandoni pazzeschi. Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% di studenti cinesi non va a scuola, bisogna intervenire. Non è un caso che la Toscana sia in controtendenza mentre al contrario su questo aspetto la Campania ha risultati straordinari" ha detto Valditara alla presentazione dei dati Invalsi 2026 alla Camera.

Ancora il ministro: "Monitorerò attentamente la situazione a Prato, bisogna estendere il decreto Caivano. Anche la dispersione esplicita è in calo netto al 6,3% ed aumentano di quasi 1 punto gli studenti eccellenti".

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