Stadio Porta Elisa, al via il cantiere per la demolizione delle torri faro

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L'assessore allo Sport Fabio Barsanti: "Intervento fondamentale per il presente ed il futuro della città"

Inizia oggi (giovedì 16 luglio) il cantiere per la demolizione delle storiche torri faro dello stadio Porta Elisa, un intervento strategico che rappresenta la base per il percorso di riqualificazione dell'impianto cittadino. Nella giornata odierna è iniziato l'allestimento del cantiere con l'arrivo delle gru e dei mezzi speciali, mentre da lunedì 20 luglio prenderanno il via le operazioni di smontaggio delle strutture.

L'intervento, finanziato dal Comune di Lucca con un investimento complessivo di 170 mila euro, consentirà di rimuovere le vecchie torri faro, ormai non più rispondenti alle esigenze dell'impianto, nell'ambito del percorso finalizzato all'ottenimento dell'agibilità dello stadio per la stagione sportiva 2026-2027. I lavori sono stati affidati alla ditta Del Debbio Spa ed avranno una durata prevista di 24 giorni.

"L'avvio di questo cantiere rappresenta un momento importante per il Porta Elisa – dichiara il vice sindaco e assessore allo Sport Fabio BarsantiLa demolizione delle torri faro è un intervento necessario e atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione dello stadio, per il quale stiamo interagendo con la società rossonera. Continuiamo a lavorare con determinazione per consegnare alla Lucchese e ai suoi tifosi un impianto sempre più sicuro e adeguato agli standard richiesti. È un investimento concreto sul presente e sul futuro dello sport lucchese, oltre ad un doveroso segnale della volontà dell'amministrazione di restituire piena funzionalità a una struttura simbolo della città".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

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