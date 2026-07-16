Antonio Tajani e Giuseppe Conte all'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema

Alla cerimonia del'82° anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, in programma il prossimo 12 agosto, sarà presente anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, che porterà il saluto del Governo italiano. La sua partecipazione si affiancherà a quella dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, già annunciato nei giorni scorsi come oratore ufficiale della commemorazione.

La conferma della presenza del Ministro Tajani è giunta nella giornata di ieri al sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. In un primo momento il sindaco è stato contattato dal Prefetto di Lucca, che gli ha comunicato come la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia disposto la partecipazione del Governo alla cerimonia individuando nel Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani il rappresentante dell'Esecutivo. Successivamente è giunta la comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi, che ha confermato la presenza del Ministro degli Esteri alle celebrazioni.

La partecipazione di Antonio Tajani assume un significato particolare anche alla luce del recente riconoscimento del Marchio del Patrimonio Europeo attribuito a Sant'Anna di Stazzema, uno dei soli sei siti italiani insigniti di questo prestigioso riconoscimento dell'Unione Europea. Tajani, oltre a ricoprire l'incarico di Ministro degli Affari Esteri, è stato Presidente del Parlamento Europeo dal 2017 al 2019.

«Avevamo cercato il ministro Tajani per ben due anni, dopo che Sant'Anna aveva ottenuto il riconoscimento del Marchio del Patrimonio Europeo - spiega il Sindaco Maurizio Verona -. Siamo soltanto sei siti italiani inseriti in questa lista europea e volevamo che fosse proprio il Ministro degli Esteri, già Presidente del Parlamento Europeo, a rendere omaggio a questo importante riconoscimento nel Parco Nazionale della Pace, anche perché durante la cerimonia di conferimento a Bruxelles, a differenza di quanto avvenuto per gli altri Paesi, non era presente alcun esponente del Governo italiano. Siamo quindi soddisfatti che il Governo abbia scelto di essere presente il 12 agosto con il Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, mentre l'orazione ufficiale sarà affidata all'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha accolto il nostro invito con grande disponibilità e sensibilità istituzionale».

Il Sindaco ribadisce inoltre che «Sant'Anna è il luogo che rappresenta i valori fondativi della nostra Costituzione ed è la casa di chi crede in quei valori. Essere qui il 12 agosto è un segnale di vicinanza alle famiglie delle vittime, alla nostra comunità e a tutti coloro che, ogni anno, si ritrovano a Sant'Anna per riaffermare i valori della democrazia, della pace, della libertà e dell'antifascismo. In un tempo segnato da nuovi conflitti e da tensioni internazionali, custodire la memoria significa assumersi una responsabilità nei confronti del presente e del futuro».

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