Tutela dell'area dell'Abbazia di Settimo di Scandicci: il 22 luglio incontro con i cittadini

Illustrare ai cittadini e agli interessati i contenuti e le ragioni che hanno portato all'avvio della procedura per l'apposizione del vincolo di tutela indiretta sull'area circostante il complesso dell'abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, a Scandicci.

Con questo obiettivo, il Comune di Scandicci e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per la provincia di Prato hanno promosso un incontro a ingresso libero, che si terrà mercoledì 22 luglio alle 17,30 presso i locali dell'abbazia, in via di San Lorenzo a Settimo.

Partecipano, per il Comune, la sindaca Claudia Sereni e l'architetto Luca Nespolo; per la Soprintendenza, la soprintendente Antonella Ranaldi, l'architetta Ilaria Gigliosi e l'architetta Serena Agresti.

Il provvedimento della Soprintendenza divide l'area intorno all'abbazia in tre zone: una zona agricola, indicata con la lettera A, che si estende a ovest del complesso fino al fiume, dove sono vietati nuovi interventi edificatori (sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti) ad eccezione di quelli legati all'attività agricola.

Sono inoltre individuate due aree di dimensioni più ridotte, collocate a est dell'abbazia, nelle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione, ma nel rispetto di specifiche prescrizioni. Tra queste, il divieto di realizzare edifici di altezza superiore a tre piani fuori terra nell'area B1 e a due piani fuori terra nell'area B2. I nuovi manufatti dovranno essere inoltre armonizzati con il complesso monumentale dell'abbazia e con il relativo contesto ambientale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

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