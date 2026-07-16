Carenza organico nei VFF di Pisa, i sindacati: "Dispositivo di soccorso provinciale al collasso"

"La situazione operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa ha raggiunto un livello di criticità insostenibile". A dirlo è la FP CGIL Vigili del Fuoco di Pisa, che torna a denunciare la grave carenza di personale operativo nel comando provinciale, una situazione che, secondo il sindacato, sta compromettendo la capacità di risposta alle emergenze, la sicurezza degli operatori e quella dei cittadini.

Secondo la FP CGIL, il progressivo impoverimento degli organici ha ormai raggiunto livelli tali da non poter più essere affrontato con misure temporanee o facendo ricorso sistematico al lavoro straordinario. "Nel 2020 il Comando organizzava il soccorso recependo il decreto del Capo del Corpo del 5/12/2019, potendo contare su 64 persone attribuite dall'Amministrazione per ogni turno. In particolare, dalle 64 persone operative, levando le ferie, in servizio vero e proprio ne

rimanevano 46. Ebbene, oggi il servizio viene garantito con sole 37 unità, potendo fare affidamento solo su 52 persone operative totali per turno", denuncia il sindacato.

Una situazione che, secondo la FP CGIL, è il risultato anche del mancato reintegro del turn over, una problematica più volte segnalata ai vertici dell'Amministrazione, sia sul piano tecnico che politico. "Abbiamo denunciato questa situazione perfino ai vertici dell'Amministrazione, sia tecnici che politici, i quali continuano a disconoscerne numeri e responsabilità, se non addirittura imputare quest'ultima ad una mala gestione tecnico-politica Toscana", afferma l'organizzazione sindacale.

La conseguenza più evidente, spiega il sindacato, è una riduzione della capacità di intervento del dispositivo di soccorso. "L'oggettiva carenza strutturale di almeno 10 persone per turno non è un semplice dato numerico, ma rappresenta una forte criticità per la composizione delle squadre in carico al Comando e quindi, come diretta conseguenza, una grave mancanza di sicurezza per la cittadinanza".

Ogni squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco, riferisce il sindacato, è composta da cinque operatori. La riduzione dell'organico, evidenzia la FP CGIL, ha quindi cancellato la possibilità di garantire almeno una squadra aggiuntiva di pronta partenza. "Questa carenza ha di fatto azzerato la possibilità di effettuare almeno una ulteriore squadra di pronta partenza, necessaria per fronteggiare più interventi di soccorso in contemporanea oppure singoli interventi complessi che prevedano l’utilizzo di più squadre, lasciando di conseguenza il territorio scoperto e i cittadini esposti a rischi inaccettabili".

Il sindacato richiama inoltre l'attenzione sulle ricadute che la cronica mancanza di personale produce anche sull'attività ordinaria del comando.

Con gli operatori costantemente impegnati negli interventi di soccorso, infatti, diventa sempre più difficile dedicare il tempo necessario alle attività fondamentali per mantenere elevati gli standard professionali, come addestramenti, verifiche delle attrezzature, manutenzioni e gestione del laboratorio autorespiratori.

A sostenere il sistema, sottolinea la FP CGIL, è ormai quasi esclusivamente il ricorso continuativo al lavoro straordinario.

"La macchina del soccorso, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, oggi si regge esclusivamente su un ricorso continuo e massiccio allo strumento dello straordinario, con personale costantemente richiamato in servizio oltre i turni ordinari, circostanza che, alla lunga, mina e logora la sicurezza e la tenuta psicofisica degli operatori".

Per questo motivo il sindacato ribadisce la richiesta di un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti.

"La macchina del soccorso, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, oggi si regge esclusivamente su un ricorso continuo e massiccio allo strumento dello straordinario, con personale costantemente richiamato in servizio oltre i turni ordinari, circostanza che, alla lunga, mina e logora la sicurezza e la tenuta psicofisica degli operatori", conclude la FP CGIL Vigili del Fuoco di Pisa.

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