Viola il divieto di dimora e picchia l'ex compagna: arrestato 29enne, aveva con sé un taser

Avrebbe più volte violato il divieto di dimora nel comune di Pisa e picchiato l'ex compagna. Per questo un cittadino tunisino di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Pisa. L'uomo, durante i controlli, aveva con sé un taser illegale.

L'arresto è stato eseguito nei giorni scorsi quando i poliziotti hanno rintracciato l'uomo mentre si trovava nascosto all'interno di uno stabile in disuso nella zona della stazione ferroviaria di Pisa.

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