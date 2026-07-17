A Bientina un '5' da oltre 26mila euro

Il SuperEnalotto sorride alla Toscana. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 16 luglio 2026 a Bientina, in provincia di Pisa, è stato messo a segno un “5” da 26.298,54 euro presso “Edicola Tabacchi” in Via Jacopo Del Polta, 55 A.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 17 luglio, sale a 195,2 milioni di euro.
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