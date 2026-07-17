Acqua & Sapone: individuato il soggetto per la reindustrializzazione, intesa vicina

Passi decisivi verso un'intesa per il futuro del sito logistico di Cesar-Acqua & Sapone di Piancastagnaio (Si). Al termine della lunga riunione del tavolo regionale convocato dalla Regione Toscana, si è presentato il soggetto, selezionato da Cesar dopo un primo scouting promosso dalla Regione Toscana, che garantirà la continuità produttiva del magazzino: si tratta di Adrilog, importante società del settore della logistica che subentrerà nella gestione del sito, riassorbendo in prima battuta una parte del personale attraverso un proprio piano d’impresa, in una prima fase sostenuta anche dalle commesse di Cesar-Acqua & Sapone.

Al tavolo, coordinato dal consigliere del presidente della Regione per il lavoro e le crisi aziendali Valerio Fabiani, hanno partecipato Cesar-Acqua & Sapone, le organizzazioni sindacali, la RSU, il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi e, nel corso del pomeriggio, anche i rappresentanti di Adrilog.

"L'individuazione del soggetto che garantirà la reindustrializzazione rappresenta un passaggio fondamentale – dichiara Fabiani – Fin dall'inizio ci eravamo assunti un impegno preciso con le lavoratrici e i lavoratori: fare tutto il possibile perché questo sito non chiudesse definitivamente, ma trovasse una prospettiva produttiva. Era un obiettivo tutt'altro che Cesar -scontato, considerate le condizioni di partenza, ma oggi possiamo dire di essere molto vicini a raggiungerlo." " L'obiettivo – prosegue Fabiani - è arrivare la prossima settimana a un'intesa complessiva che salvaguardi i lavoratori e dia finalmente una prospettiva stabile a un presidio produttivo strategico per il territorio dell'Amiata."

Nel corso della riunione sono stati definiti i principali elementi dell'intesa che il tavolo punta a chiudere nell’incontro convocato per giovedì 23 luglio.

Secondo quanto ipotizzato l'accordo si articolerà in un insieme di strumenti pensati per offrire a ciascun lavoratore la possibilità di aderire al percorso che valuterà autonomamente: al centro resta la reindustrializzazione del sito attraverso l'ingresso di Adrilog, che consentirà la continuità produttiva del magazzino e il riassorbimento di una parte degli addetti. Accanto a questo saranno previsti percorsi di ricollocazione all'interno del gruppo Cesar Acqua &Sapone, sia presso il nuovo ufficio di Abbadia San Salvatore sia nei punti vendita dell'azienda, oltre a incentivi economici per chi sceglierà un'uscita volontaria.

È stato inoltre condiviso che le ricollocazioni e i passaggi verso il nuovo gestore avverranno con rapporti di lavoro a tempo indeterminato in continuità con le condizioni economiche e salariali attualmente in essere.

Il prossimo appuntamento sarà anche un confronto tra la proprietà dell’immobile in cui si insedierà Adrilog per capire in che modo anche i proprietari dell’immobile contribuiranno a sostenere il processo della reindustralizzazione, sapendo che già in precedenti incontri avevano dimostrato un’ampia disponibilità, ad esempio, a intervenire con un canone di affitto agevolato con la finalità di sostenere la start up.

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