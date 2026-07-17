Alberto Mons in concerto nel borgo di Montaione

Continuano gli eventi promossi dall’Amministrazione comunale di Montaione con il concerto di Alberto Mons, in programma martedì 21 luglio alle ore 21.30, nella caratteristica Piazza Branchi, uno dei suggestivi angoli nel cuore del centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia. L’evento, che quest'anno è intitolato "Canzoni a sei corde", rientra nel cartellone dell’Estate Montaionese 2026 ed è a ingresso libero.

Nativo di Montaione, il chitarrista, compositore e cantautore Alberto Montagnani ha alle spalle una carriera ricca di traguardi significativi. Il suo percorso artistico lo ha portato a esibirsi su palcoscenici di rilievo nazionale, tra cui note trasmissioni Rai condotte da Carlo Conti e Caterina Balivo, fino alla prestigiosa cornice dell'Arena di Verona al fianco di Gianni Morandi.

Contraddistinto da un approccio eclettico, l'artista si esibisce come una vera e propria "one man band". L'uso simultaneo di voce, armonica blues e percussioni a pedale si affianca alla chitarra acustica in fingerstyle, complessa tecnica con cui intreccia melodia, armonia e ritmo per dare vita a performance dal vivo energiche e di grande impatto.

La sua proposta artistica fonde influenze che spaziano con naturalezza tra pop, blues, folk, jazz e atmosfere cinematografiche. Una versatilità che si traduce in un modo unico di concepire la chitarra, valorizzata anche attraverso un uso non convenzionale capace di evocarne le potenzialità ritmiche o di imitare le sfumature degli archi.

Si preannuncia un appuntamento intenso e sorprendente, dove la sensibilità del cantautorato italiano incontra influenze d'oltreconfine, regalando agli spettatori un'esperienza d'ascolto genuina, profonda e trascinante.

Ingresso libero – inizio ore 21.30

Fonte: Comune di Montaione

Notizie correlate