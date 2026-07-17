Alessio Cioni registra l'integrale delle Rapsodie Ungheresi di Franz Liszt per Da Vinci Publishing

Ogni artista, nel corso della propria vita, incontra un'opera che sembra attenderlo da sempre. È il momento in cui lo studio, l'esperienza e la maturità si uniscono in un progetto destinato a lasciare un segno. È in questa prospettiva che si colloca il nuovo e prestigioso progetto discografico del Maestro Alessio Cioni, concertista di pianoforte e raffinato interprete del grande repertorio romantico, che nel 2027 registrerà l'integrale delle diciannove Rapsodie Ungheresi di Franz Liszt per Da Vinci Publishing, importante etichetta discografica internazionale specializzata nella musica classica, riconosciuta per la qualità delle proprie produzioni editoriali e discografiche e per la valorizzazione di interpreti e repertori di assoluto rilievo.

L'incisione integrale delle Rapsodie Ungheresi rappresenta una delle sfide più significative che un pianista concertista possa affrontare nel corso della propria carriera. Le celebri composizioni di Franz Liszt costituiscono infatti uno dei vertici assoluti della letteratura pianistica dell'Ottocento e racchiudono tutto ciò che ha reso immortale il genio del compositore ungherese: un virtuosismo pianistico trascendentale, una scrittura orchestrale trasferita sulla tastiera, una fantasia inesauribile e una profonda capacità di trasformare la tradizione popolare magiara in un linguaggio universale. Dietro le celebri pagine ricche di ottave, salti, rapide successioni di accordi e spettacolari effetti sonori vive un mondo poetico nel quale convivono malinconia, passione, nostalgia, energia e libertà espressiva, elementi che richiedono all'interprete non soltanto una tecnica fuori dal comune, ma anche maturità artistica, equilibrio e una straordinaria sensibilità narrativa.

Per Alessio Cioni questo importante progetto discografico non rappresenta un punto di partenza, bensì il naturale sviluppo di un percorso costruito negli anni con rigore, serietà e una costante ricerca interpretativa. Il pianista e docente empolese, apprezzato per la sua intensa attività concertistica in Italia e all'estero, si è formato sotto la guida di maestri di assoluto prestigio e ha dedicato una parte significativa della propria vita artistica proprio al repertorio di Franz Liszt, affrontandone nel corso della carriera alcune fra le pagine più complesse e monumentali. Già qualche anno fa proponeva in concerto un programma interamente dedicato al grande compositore comprendente, accanto alla Rapsodia Ungherese n. 9, la monumentale Sonata in si minore, la Rapsodia Spagnola e la fantasia Après une lecture de Dante, dimostrando una particolare affinità con una scrittura musicale che richiede all'interprete non soltanto brillantezza tecnica, ma una visione artistica ampia, profonda e consapevole.

Chi segue da tempo la carriera del Maestro Alessio Cioni sa bene come il virtuosismo, nelle sue interpretazioni, non sia mai esibizione fine a sé stessa, ma il mezzo attraverso il quale restituire la complessità espressiva della partitura. È proprio questa impostazione a conferire un valore speciale alla futura registrazione discografica, perché affrontare l'integrale delle Rapsodie Ungheresi di Liszt significa andare oltre la dimensione spettacolare che spesso accompagna queste composizioni e restituire al pubblico tutta la ricchezza poetica di un'opera nella quale convivono il canto popolare, il lirismo, la danza, il dramma e la sorprendente modernità della scrittura lisztiana.

La collaborazione con Da Vinci Publishing conferisce ulteriore prestigio all'iniziativa. L'importante etichetta discografica, oggi distribuita nei principali mercati internazionali della musica classica, si distingue per produzioni curate con grande attenzione artistica e tecnica e per la scelta di progetti che valorizzano il patrimonio musicale internazionale attraverso interpreti di elevato profilo.

Ogni grande incisione discografica nasce dall'incontro fra il pensiero di un compositore e la sensibilità di un interprete. Nel caso di questo progetto, da una parte vi è Franz Liszt, figura centrale della cultura musicale europea e straordinario innovatore della storia del pianoforte; dall'altra il Maestro Alessio Cioni, musicista che ha sempre onorato la dignità della propria professione con rara integrità artistica, costruendo il proprio percorso artistico con coerenza, profondità di studi e una costante fedeltà ai valori più autentici dell'interpretazione musicale.

L'incisione dell'integrale delle Rapsodie Ungheresi di Franz Liszt non costituirà soltanto una tappa fondamentale nella carriera di Alessio Cioni, ma rappresenterà anche un significativo contributo alla valorizzazione del grande repertorio romantico e della musica classica internazionale, offrendo agli appassionati e agli studiosi una nuova, autorevole lettura di uno dei cicli pianistici più affascinanti, impegnativi e celebrati della storia della musica.

Fonte: Ufficio Stampa

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