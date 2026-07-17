Si allontana dalla comunità terapeutica, arrestato a Santa Maria a Monte

Un 41enne è stato arrestato nel primo pomeriggio di giovedì 16 luglio a Santa Maria a Monte dai carabinieri. L'uomo era colpito da un provvedimento di carcerazione. L'uomo si trova ora in carcere a Pisa.

"La misura restrittiva, che dispone la sospensione dell’affidamento in prova e il ripristino della custodia in carcere, è stata emessa il 14 luglio dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa. Il provvedimento è scaturito a seguito del recesso e dall'allontanamento volontario del soggetto da una comunità terapeutica di Pontedera, dove si trovava ristretto in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per i reati di rapina e furto aggravato" si legge in una nota dei militari.

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