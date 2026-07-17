Balestrieri di Cerreto Guidi in trasferta dopo il torneo di casa

La Compagnia dei Balestrieri di Cerreto Guidi guarda al Campionato Nazionale che si svolgerà a Cortona il prossimo 7 settembre, ma in queste settimane gli impegni non mancano. Nella fitta agenda spiccano le gare di Cagli, il 18 luglio, di Mondavio, l’8 agosto e di Mondaino, il 31 agosto. Tutto questo mentre non si è certo spenta l’eco per la gara che si è tenuta a Cerreto Guidi durante la Notte d’Isabella. Si è infatti registrata una grande partecipazione di balestrieri che ha richiesto un notevole impegno organizzativo.

Ogni anno a Cerreto Guidi si svolge, come è noto, il Torneo Cosimo I de’ Medici, Memorial Mauro Masini, che è giunto alla ventiquattresima edizione. Quest’anno il torneo ha visto la partecipazione delle Compagnie di Cagli (Pesaro), Cerreto Guidi (Firenze), Cortona (Arezzo), Firenze e Popoli (Pescara). Sono stati 34 i campioni dell’antica manesca che hanno gareggiato in Piazza Vittorio Emanuele II, ai piedi della Villa Medicea di Cerreto Guidi. Nella mattinata si sono svolte le eliminatorie della Specialità Singolo, mentre le finali hanno avuto luogo nel pomeriggio insieme alla prova a squadre e all’attesa gara al corniolo che assegna il Memorial Piero Cerri. Nel singolo, primo posto al “Boia” di Cortona, secondo il “Nibbio” di Cortona e terzo posto per “Il Muto” di Cagli. Nel torneo a squadre Cerreto si è piazzata al terzo posto con 370 punti, a 5 punti da Cagli, che con 375 punti ha conquistato la piazza d’onore dietro a Cortona vincitrice con 443 punti. Il Corniolo è stato conquistato dal “Nibbio” di Cortona. I campioni della Balestra sono stati premiati alla presenza del Vicesindaco Massimo Irrati, dell’Assessore Davide Toni, del Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori e delle famiglie Cerri e Masini.

La Compagnia Balestrieri di Cerreto Guidi si è costituita nel luglio del 2004 su impulso del Presidente della Pro Loco, raccogliendo la richiesta di alcuni campioni del tiro con la balestra nell’ambito del Palio del Cerro, che dal 1969 ogni anno si disputa all’inizio di settembre tra le quattro Contrade dell’antico borgo. La “Compagnia Balestrieri di Cerreto Guidi” è iscritta dal 2005 alla L.I.T.A.B. (Lega Italiana Tiro alla Balestra), partecipando a numerose gare nel corso dell’anno e al campionato di balestra da braccio, organizzata dalla suddetta federazione nazionale di questa antica disciplina.

Dal 2007 la Compagnia organizza il Memorial Piero Cerri e dal 2013 il “Torneo Cosimo I de’ Medici”, in memoria di Mauro Masini, che si svolge nella Piazza del Palio, dinanzi alla Villa Medicea, patrimonio UNESCO. La tradizione del tiro con la balestra affonda le sue radici nella storia di Cerreto Guidi, tra il Medio Evo ed il Rinascimento. L’uso dell’arma era militare o legato alla caccia. A Cerreto Guidi Cosimo I fece edificare la Villa Medicea, dove si recava, soprattutto per diletto, con la figlia Isabella e durante questi soggiorni venivano organizzate grandi battute di caccia. Proprio nel Museo della Caccia, creato nella Villa Medicea, si possono ammirare tre balestre “frullane” (per colpire i volatili a frullo) di manifattura fiorentina e un balestrino a pallottole, usate per la caccia dal XVI secolo. Proprio ispirandosi a questi riferimenti storici, il tiro con la balestra è uno dei 5 giochi del Palio del Cerro, che rievoca i giochi tenuti nel corso dei festeggiamenti in onore di Cosimo I de’ Medici, in visita a Cerreto Guidi nel 1573.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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