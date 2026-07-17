Canile comunale e Parco Robinson nel mirino dell'opposizione: "Chiediamo chiarezza e interventi"

Politica e Opinioni Santa Croce sull'Arno
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"Nel prossimo Consiglio comunale presenteremo due interpellanze su temi che riguardano direttamente la qualità dei servizi pubblici e la cura del patrimonio comunale: la gestione del Canile Sanitario comunale e lo stato di degrado del Parco Robinson". A dirlo è il Gruppo Consiliare 'Insieme per Santa Croce'.

"Per quanto riguarda il Canile Sanitario, nelle ultime settimane sono circolate notizie sul cambio di gestione della struttura. Riteniamo doveroso che il Consiglio comunale e i cittadini siano informati sulle ragioni di questa scelta, sulle modalità con cui è stato disposto l’affidamento, sulle risorse economiche impiegate e sugli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire.
Con la nostra interpellanza chiediamo chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda: dalle motivazioni che hanno portato alla conclusione del precedente rapporto di gestione ai costi del servizio, dall’organizzazione della struttura agli interventi di manutenzione effettuati, fino alla situazione degli animali ospitati e alle prospettive future delle politiche comunali per il benessere animale e il contrasto al randagismo.

La seconda interpellanza riguarda invece il Parco Robinson. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo nel parco e ci siamo trovati davanti un’area abbandonata e in stato di evidente degrado: l’erba è alta, il cartello che segnala il parco è staccato e non più funzionale, i giochi sono danneggiati e rappresentano un evidente pericolo per gli utenti, le strutture sono instabili, gli arredi rotti ed arrugginiti. Una situazione desolante che testimonia manutenzioni insufficienti e che rende uno dei principali spazi verdi della nostra comunità meno sicuro e meno fruibile per famiglie e bambini.

Chiediamo all’Amministrazione quali interventi intenda mettere in campo nell’immediato, quale sia il programma di manutenzione previsto e quali risorse siano destinate alla valorizzazione del parco, affinché gli investimenti pubblici effettuati negli anni non vengano vanificati.

Il ruolo dell’opposizione è quello di esercitare un controllo puntuale sull’operato dell’Amministrazione e di portare all’attenzione del Consiglio le problematiche che interessano i cittadini. Con queste interrogazioni chiediamo risposte precise, dati verificabili e impegni concreti, nella convinzione cura del territorio e efficacia nei servizi siano un dovere nei confronti della comunità di Santa Croce sull’Arno".

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