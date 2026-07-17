Cèramica 2026, pubblicato il bando per la ricerca di sponsor

Oltre 1.180.000 visualizzazioni sulla sola pagina Facebook del Comune di Montelupo Fiorentino, servizi sulle principali emittenti televisive nazionali, tra cui Rai e Studio Aperto di Mediaset, ampio spazio sulla stampa locale e nazionale, l'attenzione di autorevoli riviste di settore come Interni e Domus, fino al riconoscimento di Miglior evento natalizio 2025 nell'ambito dei PA Event Awards.

Sono questi i risultati con cui Cèramica si presenta ai potenziali partner dell'edizione 2026.

L'Amministrazione comunale ha infatti pubblicato l'avviso pubblico per la ricerca di sponsor, rivolto alle imprese interessate ad affiancare il proprio marchio alla principale manifestazione culturale e turistica di Montelupo Fiorentino. Il bando propone diverse forme di collaborazione, pensate per offrire opportunità di visibilità commisurate all'investimento e costruire una rete di partner che condividano il progetto di valorizzazione del territorio.

L'organizzazione della manifestazione è già entrata nel vivo. È stato definito il tema dell'edizione 2026, "Fabbrica Novecento", sono stati individuati gli spazi destinati alle mostre e alle attività e, nelle prossime settimane, saranno pubblicati sia il bando rivolto agli espositori di ceramica interessati a partecipare alla mostra-mercato sia la call internazionale per il Premio Open Studio.

I risultati della scorsa edizione rappresentano una base solida su cui costruire il futuro della manifestazione. L'obiettivo è ora consolidare il format e rafforzarne ulteriormente la qualità e la capacità attrattiva. Un percorso che richiede un importante investimento organizzativo ed economico e che rende fondamentale il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale e non solo.

«Cèramica nel formato invernale, in concomitanza con le iniziative natalizie, rappresenta una scommessa e un impegno importante – sottolinea il sindaco Simone Londi –. Crediamo che questa sia la strada giusta per far conoscere Montelupo a un pubblico sempre più ampio e per posizionare la nostra città nel circuito delle manifestazioni natalizie con una proposta originale, autentica e diversa dalle altre. Mi piace pensare che questa sia una visione condivisa, capace di unire amministrazione pubblica e imprese in un progetto comune di crescita e valorizzazione del territorio».

L'avviso individua cinque categorie di partnership: Main Sponsor, Sponsor, Sostenitore, Supporter e Sponsor Tecnico. Per ciascuna sono previsti specifici benefit e forme di visibilità, calibrati in funzione del contributo offerto, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei partner nella realizzazione di una manifestazione che rappresenta oggi uno degli appuntamenti culturali e turistici più significativi della Toscana.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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