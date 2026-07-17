Sventa il furto perché non sa aprire la cassa al primo giorno di lavoro

Quando l'inesperienza gioca a tuo favore. Una cassiera di un supermercato, al primo giorno di lavoro, non è riuscita a aprire la cassa e così facendo ha, di fatto, 'sventato' un furto. Il malvivente, però, è riuscito a fuggire. È successo nella giornata del 16 luglio nel comune di Cerreto Guidi, scrive Il Tirreno.

Il ladro ha minacciato la cassiera, una ventenne al primo giorno di lavoro. La lavoratrice ha avuto difficoltà nell'aprire la cassa, ma ha anche mostrato - si legge sul quotidiano - coraggio e freddezza nel respingere le minacce dell'uomo. Ciononostante l'uomo ha continuato a minacciarla, ma senza esito.

Alcuni clienti sono intervenuti e hanno provato a bloccare il ladro, anche alcuni lavoratori si sono messi sulle sue tracce. Il malintenzionato è fuggito e si sarebbe pure ferito saltando un muro. Sul posto le forze dell'ordine.

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