Certaldo Alto, prosegue il consolidamento della pendice est: approvata la perizia di variante

Procedono i lavori di consolidamento della pendice est di Certaldo Alto, l'intervento che punta a mettere definitivamente in sicurezza il versante del colle su cui sorge il borgo medievale, patria di Giovanni Boccaccio, storicamente esposto a fenomeni di dissesto ed erosione accelerata.

Nel corso dei lavori, le operazioni di pulizia e decespugliamento del versante nella parte alta dell'area hanno fatto emergere una situazione del terreno diversa da quella riscontrata in fase di progettazione: uno strato superficiale poco consistente e scarsamente coeso, con evidenti segni di instabilità diffusa, rimasto nascosto fino a quel momento dalla vegetazione e dai depositi superficiali.

Per questo motivo si è resa necessaria una perizia di variante, che prevede l'estensione della superficie di consolidamento oltre i limiti originariamente previsti dal progetto. Un ampliamento definito dai tecnici come una misura necessaria, finalizzata a garantire la sicurezza complessiva dell'opera e l'efficacia della messa in sicurezza del versante.

Lo stato del cantiere:

Ad oggi risultano già completate le palificate previste in progetto e i relativi tiranti, i cordoli di testa delle palificate e la pulizia del versante.

Sono già iniziate le lavorazioni relative alla posa della rete per il consolidamento.

Verranno realizzati i camminamenti di sicurezza e saranno completate le opere di regimazione delle acque piovane e le sistemazioni finali a verde.

Le risorse in campo

L'intervento sulla pendice est di Certaldo Alto beneficia di un finanziamento di circa 2 milioni di euro: inizialmente risorse del PNRR a cui si aggiungono fondi complessivamente intercettati dall'Amministrazione comunale per interventi sulla sicurezza del territorio.

"La sicurezza del nostro territorio, e in particolare della pendice di Certaldo Alto, resta una priorità assoluta per questa Amministrazione – dichiara Benedetta Bagni, assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Certaldo –. Il versante est del colle porta con sé una storia di fragilità che affonda le radici in decenni di interventi. Con questo cantiere, reso possibile anche grazie alle risorse del PNRR, vogliamo dare una risposta strutturale e definitiva a un problema che riguarda la sicurezza dei cittadini e la tutela di un bene identitario per l'intera comunità. La variante approvata non è un imprevisto da subire, ma la dimostrazione di un cantiere seguito con attenzione.

Questo cantiere si inserisce in un impegno più ampio che l'Amministrazione porta avanti da tempo sulla difesa del suolo, vedi anche l’aver finanziato nello scorso consiglio comunale la progettazione per il secondo lotto del versante est di Certaldo Alto. Negli ultimi anni abbiamo destinato risorse importanti del bilancio comunale, insieme a finanziamenti regionali, nazionali ed europei, per interventi di messa in sicurezza in diverse zone del territorio, da Certaldo Alto alle frazioni più esposte al rischio idrogeologico. Continueremo a investire con determinazione sulla messa in sicurezza del nostro territorio, a Certaldo Alto come nelle altre aree più fragili del Comune.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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