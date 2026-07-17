Cinema all'aperto nell'Empolese e Cuoio: dove vedere i film sotto le stelle

Cosa c'è di meglio di uscire la sera, nelle ore di pausa dal grande caldo di questi giorni, e magari guardare un bel film sotto le stelle? Torna anche nei comuni dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio il cinema all'aperto, tradizionale appuntamento estivo che propone pellicole attuali e meno recenti, in una programmazione per tutte le età. Dai grandi classici alle nuove uscite e film d'animazione, di seguito un elenco (in aggiornamento) delle rassegne sul territorio, in corso o ai nastri di partenza.

SAN MINIATO - A luglio e agosto torna a San Miniato "Cinema sotto le Stelle", la tradizionale rassegna itinerante di cinema all'aperto che porta il grande schermo in quattordici località del territorio. L'iniziativa, organizzata da Arci Zona Cuoio con il sostegno del Comune di San Miniato, è pensata per coinvolgere un pubblico di tutte le età: commedie italiane e internazionali, film d'animazione per bambini e famiglie, grandi classici e pellicole di recente uscita. Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15 e sono ad ingresso gratuito (Qui il programma).

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. Il "Cinema sotto le Stelle" nelle frazioni di Montopoli, iniziato con il mese di luglio, prosegue con altre due date da segnare in agenda, sempre alle 21.15, a ingresso gratuito. Lunedì 20 luglio in programma la proiezione di "Dragon Trainer" in piazza Vittorio Veneto a Capanne. Venerdì 31 luglio in programma "Prendi il volo" a Marti, nella terrazza del Circolo Arci.

CASTELFIORENTINO - Il Teatro del Popolo porta le proiezioni nel cortile del Centro Culturale Cambio a luglio e ad agosto (sul sito la programmazione).

CERRETO GUIDI - L'estate cerretese dal 16 luglio all'11 agosto, ogni martedì e giovedì alle 21.30, vedrà piazza Dante Desideri trasformarsi in una sala cinematografica all'aperto con la rassegna "La Magia del Cinema. Sotto l’incanto di un cielo stellato", pensata per grandi e piccoli a cura dell'Associazione culturale La Maschera. Otto i film in programma: giovedì 16 luglio "Robot Selvaggio", martedì 21 luglio "Diamanti", giovedì 23 luglio "Luce - Accendi il tuo coraggio", martedì 28 luglio "C'è ancora domani", giovedì 30 luglio "IF – Gli amici immaginari", martedì 4 agosto "Unicorni", giovedì 6 agosto "Mary e lo Spirito di Mezzanotte", martedì 11 agosto "Crudelia". Ingresso gratuito.

CERTALDO - Fino alla fine di luglio continua la programmazione dell'Arena Estiva di Certaldo Alto, tradizionale appuntamento con il cinema sotto le stelle nel suggestivo scenario di Palazzo Pretorio e del borgo medievale. La rassegna cinematografica è organizzata dal Multisala Boccaccio (Qui il programma).

MONTELUPO FIORENTINO - Torna anche questa estate la rassegna "Mignon sotto le stelle": la programmazione, in via Giro delle Mura con ingresso dalle 20.30 e proiezione sempre alle 21.30, prosegue il 16 luglio con "Sentimental Value", il 22 luglio "Le città di pianura", il 23 luglio "Che Dio perdona a tutti". E ancora il 29 luglio "Il Bene Comune" e il 30 luglio "Le Cose Non Dette".

MONTESPERTOLI - Prosegue "Luci nella notte", la rassegna di cinema all'aperto della Casa del Popolo "S.Allende" Circolo Arci di Montespertoli, fino a domenica 9 agosto. Teatro delle proiezioni il Giardino della Scuola Primaria "N. Machiavelli", con inizio sempre alle ore 21:30 (Qui il programma).

PONTE A ELSA - A Ponte a Elsa in scena la 31 edizione di Elasacinema, il cinema all'aperto gratuito nei giardini di via XXV aprile. Il calendario delle proiezioni, alle ore 22, è in programma fino al 6 agosto (Qui il dettaglio). Per EMPOLI il programma sarà diffuso a breve.

VINCI - Ancora in definizione programma e titoli, il cinema all'aperto a Vinci dà appuntamento al mese di agosto. Intanto alcune date: domenica 2, alle 19 alla Casa natale di Leonardo proiezione in occasione de "Le notti del vino: Aperidavinci - Calici di Cinema". Dal 4 all'8, sempre alle 21.30, in programma "Cinema d'estate" in piazza Mazzinghi che continuerà, dal 17 al 19, al Circolo Arci Petroio.

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