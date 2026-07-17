Convocazione del Consiglio Comunale di Certaldo: seduta straordinaria in modalità telematica

È convocato il Consiglio Comunale di Certaldo in sessione straordinaria per mercoledì 22 luglio 2026, con svolgimento della seduta in modalità telematica integrale.
La prima convocazione è prevista alle ore 19.15, mentre la seconda convocazione si terrà alle ore 19.30.
La seduta sarà pubblica e all’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:
- Comunicazioni del Sindaco;
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
- Bilancio preventivo 2026/2028: variazioni e ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 138 del 13/07/2026;
- Bilancio preventivo 2026/2028: ulteriori variazioni;
- Tariffa corrispettiva (TARIC): approvazione dei criteri per le agevolazioni sociali previste dall’art. 30 del regolamento TARIC;
- Interrogazione sullo stato di manutenzione e sulla carenza di illuminazione del primo tratto di strada del Parco di Canonica.
I cittadini potranno seguire la seduta consiliare in diretta streaming collegandosi al sito:
https://streaming.comune.certaldo.fi.it
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
<< Indietro