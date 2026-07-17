Convocazione del Consiglio Comunale di Certaldo: seduta straordinaria in modalità telematica

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È convocato il Consiglio Comunale di Certaldo in sessione straordinaria per mercoledì 22 luglio 2026, con svolgimento della seduta in modalità telematica integrale.

La prima convocazione è prevista alle ore 19.15, mentre la seconda convocazione si terrà alle ore 19.30.

La seduta sarà pubblica e all’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

  • Comunicazioni del Sindaco;
  • Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;
  • Bilancio preventivo 2026/2028: variazioni e ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 138 del 13/07/2026;
  • Bilancio preventivo 2026/2028: ulteriori variazioni;
  • Tariffa corrispettiva (TARIC): approvazione dei criteri per le agevolazioni sociali previste dall’art. 30 del regolamento TARIC;
  • Interrogazione sullo stato di manutenzione e sulla carenza di illuminazione del primo tratto di strada del Parco di Canonica.

I cittadini potranno seguire la seduta consiliare in diretta streaming collegandosi al sito:
https://streaming.comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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