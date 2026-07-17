Digitalizzata la sala consiliare di Cerreto Guidi: dirette streaming delle sedute al via

Si presenta rinnovata e tecnologicamente all’avanguardia, la Sala consiliare di Cerreto Guidi. Tutto questo è avvenuto con un intervento di oltre 100.000 euro, interamente finanziato con i fondi derivanti da progetti PNRR dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che hanno permesso all’Ente di dotarsi di un sistema audio-video di ultima generazione.

L’aula consiliare, che con l’occasione è stata anche ritinteggiata, è da adesso dotata di nuove postazioni di voto attrezzate con pannelli di gestione elettronica della presenza in aula dei singoli consiglieri, della partecipazione al voto e dell’esito dello stesso. Sono presenti nuove telecamere che consentono l’inquadratura automatica ed individuale di ogni consigliere che interviene nella discussione. Sono stati installati, inoltre, due maxi schermi ai lati dell’aula, con cui sarà possibile, in tempo reale, seguire sia gli interventi dei consiglieri, visionare eventuali documenti ed immagini utili alla discussione consiliare, verificare i partecipanti alla votazione e l’esito del voto, anche a vantaggio dei cittadini presenti in aula e di coloro che seguiranno la seduta o in diretta streaming, o registrata sul canale dedicato.

Con tale nuova attrezzatura, infatti, inizierà anche la trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari, a partire dalla prossima seduta di lunedì 20 luglio alle ore 21,00, sul canale Youtube, dove sarà possibile ricercare e rivedere tutte le sedute consiliari future; le dirette dei consigli comunali saranno visibili anche sulla pagina Facebook del Comune di Cerreto Guidi.

“In questi anni – dichiara il Sindaco Simona Rossetti – abbiamo lavorato per ottenere finanziamenti PNRR in ambito informatico che ci hanno consentito di avere strumenti sempre più efficaci nel rapporto e nella comunicazione dei cittadini, come lo sportello telematico polifunzionale ed il nuovo sito internet istituzionale. Questo intervento consente anche di partecipare da casa e quindi di essere informati in tempo reale sulle discussioni e sugli atti presentati durante i consigli comunali”.

“Con l’ultimazione dei lavori alla digitalizzazione della sala consiliare – dichiara il Vice-Sindaco Massimo Irrati – abbiamo completato un percorso di circa quattro anni in cui abbiamo ottenuto finanziamenti PNRR informatici, attraverso 8 progetti di sviluppo ed adeguamento tecnologico, per un valore complessivo di oltre 370.000 euro ricevuti dall’Unione Europea. Abbiamo realizzato e concluso positivamente tutti gli otto interventi con i fondi PNRR, tra i quali il totale rinnovamento del sito internet comunale, l’avvio dello Sportello Telematico, l’adeguamento dei servizi informatici agli standard europei, fino alla digitalizzazione dell’aula consiliare conclusa da poco, attraverso i fondi ottenuti per l’informatizzazione e avanzati dagli 8 progetti finanziati. Il passo successivo sarà l’integrazione di tale sistema con un software di decodifica degli interventi orali dei consiglieri e la conseguente creazione sul sito internet istituzionale di una banca dati delle discussioni consiliari, indicizzata con molteplici criteri, tra i quali il nome del consigliere intervenuto, l’oggetto degli argomenti trattati e le tipologie di atti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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