Due addetti alla raccolta rifiuti trovati morti nel Fiorentino: ipotesi malore per entrambi

Due dipendenti impegnati nella raccolta dei rifiuti sono stati trovati morti nella giornata di ieri in due diversi comuni della provincia di Firenze. Non è escluso, secondo gli inquirenti, che si possa essere trattato in entrambi i casi di un malore.

Il primo episodio riguarda un 42enne toscano, dipendente di una società consorziata di Alia, trovato senza vita in serata in località Poggio a Luco, nel comune di Bagno a Ripoli, accanto al mezzo di servizio utilizzato per il lavoro.

Dopo una segnalazione è intervenuta un’ambulanza, ma per i sanitari non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era addetto alla raccolta dei rifiuti e non aveva fatto rientro in azienda al termine del turno. Sul caso indagano i carabinieri.

Un secondo episodio si è verificato a Barberino del Mugello, dove nella mattinata dello stesso giorno, intorno alle 7, è stato trovato morto un 55enne dipendente di Alia in via del Lavoro.

L’uomo, originario di Firenze, sarebbe deceduto mentre era impegnato in un servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Il corpo è stato rinvenuto a terra vicino al mezzo di servizio e, secondo quanto emerso, non presentava segni di violenza.

Anche in questo caso sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale su disposizione della Procura di Firenze. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Plures Alia, in un comunicato inviato proprio oggi, ha confermato le misure di prevenzione per garantire la tutela degli operatori ambientali adottate dal 15 giugno scorso e che prevedono tra l'altro la sospensione dei servizi nelle ore più calde. Nella comunicazione, la stessa Plures ha rinnovato l'invito alle imprese appaltatrici ad "attenersi alle stesse modalità operative previste dal protocollo aziendale".

Il Protocollo Caldo, operativo dal 15 giugno, resterà in vigore fino al 30 agosto. Tra le misure previste, la rimodulazione delle attività maggiormente esposte alle alte temperature, tra cui lo spostamento in orario serale della raccolta porta a porta del turno pomeridiano e la riorganizzazione dello spazzamento manuale nelle fasce orarie meno critiche.

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